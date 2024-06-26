Для цього десерту треба мінімум інгредієнтів та часу. Проте смак вас вразить.

Варто спробувати Ви повинні це спробувати: готуємо надзвичайні полуничні вареники з моцарелою

Полуничний десерт

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів полуниці;

– 150 грамів чорного шоколаду;

– 50 грамів граноли;

– 2 столові ложки горіхової пасти;

– насіння кунжуту до смаку.

Дивіться, як приготувати полуничний десерт: відео

Приготування:

Полуницю наріжте слайсами та викладіть на пергамент. Накрийте листом пергаменту, притисніть та приберіть його. Зверху полийте горіховою пастою та засипте гранолою. Розтопіть шоколад, полийте ним полуницю та посипте насінням кунжуту. Охолодіть у морозильній камері.

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