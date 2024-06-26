Для цього десерту треба мінімум інгредієнтів та часу. Проте смак вас вразить.
Варто спробувати Ви повинні це спробувати: готуємо надзвичайні полуничні вареники з моцарелою
Полуничний десерт
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Дивіться, як приготувати полуничний десерт: відео
Приготування:
- Полуницю наріжте слайсами та викладіть на пергамент.
- Накрийте листом пергаменту, притисніть та приберіть його.
- Зверху полийте горіховою пастою та засипте гранолою.
- Розтопіть шоколад, полийте ним полуницю та посипте насінням кунжуту.
- Охолодіть у морозильній камері.