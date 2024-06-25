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Вареники с клубникой и моцареллой

  • Время: 45 минут
  • Порций: 2

Смотрите, как приготовить клубничные вареники: видео

Приготовление:

  1. Перебейте клубнику с водой блендером до состояния пюре. Доведите в сотейнике или на сковороде до кипения.
  2. Горячую смесь добавьте к муке. Туда же положите масло и сметану.
  3. Хорошо вымешайте тесто, заверните в пищевую пленку и дайте отдохнуть 15 минут.
  4. Раскатайте тесто толщиной примерно 2 – 3 миллиметра, вырежьте стаканом кружочки и начините их клубникой, базиликом, моцареллой и сахаром.
  5. Варите вареники 7 – 8 минут до готовности. Перед подачей украсьте клубникой.