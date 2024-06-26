Идеальное сочетание: рецепт фантастического десерта из клубники и шоколада

26 июня 2024, 13:59
Читати новину українською

Источник:

hectorjimenezbravo

Есть множество вкусных десертов из клубники. Советуем приготовить этот по рецепту судьи "МастерШеф" Эктора Хименеса-Браво.

Для этого десерта надо минимум ингредиентов и времени. Однако вкус вас поразит.

Стоит попробовать Вы должны это попробовать: готовим чрезвычайные клубничные вареники с моцареллой

Клубничный десерт

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов клубники;
– 150 граммов черного шоколада;
– 50 граммов гранолы;
– 2 столовые ложки ореховой пасты;
– семена кунжута по вкусу.

Смотрите, как приготовить клубничный десерт: видео

Приготовление:

  1. Клубнику нарежьте слайсами и выложите на пергамент.
  2. Накройте листом пергамента, прижмите и уберите его.
  3. Сверху полейте ореховой пастой и засыпьте гранолой.
  4. Растопите шоколад, полейте им клубнику и посыпьте семенами кунжута.
  5. Охладите в морозильной камере.
Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить фантастические оладьи с клубничным соусом.
Автор: Ольга Котів