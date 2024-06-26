Идеальное сочетание: рецепт фантастического десерта из клубники и шоколада

Есть множество вкусных десертов из клубники. Советуем приготовить этот по рецепту судьи "МастерШеф" Эктора Хименеса-Браво.

Для этого десерта надо минимум ингредиентов и времени. Однако вкус вас поразит.

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Клубничный десерт

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

– 200 граммов клубники;– 150 граммов черного шоколада;– 50 граммов гранолы;– 2 столовые ложки ореховой пасты;– семена кунжута по вкусу.

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Приготовление: