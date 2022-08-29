Уникальные леденцы: необычный десерт с шоколадом и печеньем

29 августа 2022 , 16:19
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Источник:

Аnia Starmach

Десерт – это не всегда долгое приготовление и сложные процессы. Иногда шедевр можно создать из того, что всегда находится под рукой.

Кейк-попсы – это уникальные леденцы из печенья, которые радуют своим внешним видом и простотой исполнения. Этот десерт объединяет сразу два любимых вкусности – печенье и шоколад.

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Рецепт десертных леденцов с шоколадом

Время: 1,5 часа
Порций: 4

Интересный десерт / Фото Аnia Starmach

Ингредиенты:

  • 200 грамм сдобного печенья;
  • 160 грамм сливочного сыра;
  • 180 грамм белого шоколада;
  • 100 грамм молочного шоколада;
  • для декора: конфеты, кокосовая стружка, молотые орехи, кондитерская посыпка.

Приготовление:

  1. Противень застелите бумагой для выпечки.
  2. Белый шоколад сломайте на кусочки, положите в миску и поставьте ее над кастрюлей с кипящей водой (водяной баней).
  3. Измельчите печенье в кухонном комбайне.
  4. В миске смешайте печенье, сливочный сыр и растопленный шоколад.
  5. Сформируйте маленькие шарики (размером с грецкий орех) и выложите их на противень. В каждый шарик вставьте палочку от мороженого.
  6. Поставьте форму в холодильник, оставьте примерно на 2 часа.
  7. В отдельных мисках растопите молочный шоколад и оставшуюся часть белого шоколада.
  8. Достаньте леденцы из холодильника и окуните в миски с растопленными шоколадами, посыпьте выбранным декором.
  9. Держите леденцы в высоком стакане, пока шоколад не застынет.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська