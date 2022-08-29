Уникальные леденцы: необычный десерт с шоколадом и печеньем
29 августа 2022 , 16:19Читати новину українською
Источник:Аnia Starmach
Десерт – это не всегда долгое приготовление и сложные процессы. Иногда шедевр можно создать из того, что всегда находится под рукой.
Кейк-попсы – это уникальные леденцы из печенья, которые радуют своим внешним видом и простотой исполнения. Этот десерт объединяет сразу два любимых вкусности – печенье и шоколад.
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Рецепт десертных леденцов с шоколадом
Время: 1,5 часа
Порций: 4
Ингредиенты:
- 200 грамм сдобного печенья;
- 160 грамм сливочного сыра;
- 180 грамм белого шоколада;
- 100 грамм молочного шоколада;
- для декора: конфеты, кокосовая стружка, молотые орехи, кондитерская посыпка.
Приготовление:
- Противень застелите бумагой для выпечки.
- Белый шоколад сломайте на кусочки, положите в миску и поставьте ее над кастрюлей с кипящей водой (водяной баней).
- Измельчите печенье в кухонном комбайне.
- В миске смешайте печенье, сливочный сыр и растопленный шоколад.
- Сформируйте маленькие шарики (размером с грецкий орех) и выложите их на противень. В каждый шарик вставьте палочку от мороженого.
- Поставьте форму в холодильник, оставьте примерно на 2 часа.
- В отдельных мисках растопите молочный шоколад и оставшуюся часть белого шоколада.
- Достаньте леденцы из холодильника и окуните в миски с растопленными шоколадами, посыпьте выбранным декором.
- Держите леденцы в высоком стакане, пока шоколад не застынет.