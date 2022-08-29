Кейк-попси – це унікальні льодяники з печива, які тішать своїм зовнішнім виглядом і простотою виконання. Цей десерт поєднує одразу два улюблені смаколики – печиво та шоколад.

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Рецепт десертних льодяників з шоколадом

Час: 1,5 години
Порцій: 4

Цікавий десерт / Фото Аnia Starmach

Інгредієнти:

  • 200 грамів здобного печива;
  • 160 грамів вершкового сиру;
  • 180 грамів білого шоколаду;
  • 100 грамів молочного шоколаду;
  • для декору: цукерки, кокосова стружка, мелені горіхи, кондитерська посипка.

Приготування:

  1. Деко застеліть папером для випічки.
  2. Білий шоколад поламайте на шматочки, покладіть в миску і поставте її над каструлею з киплячою водою (водяною банею).
  3. Подрібніть печиво в кухонному комбайні.
  4. У мисці змішайте печиво, вершковий сир і розтоплений шоколад.
  5. Сформуйте маленькі кульки (розміром з волоський горіх) і викладіть їх на деко. У кожну кульку вставте паличку від морозива.
  6. Поставте форми в холодильник, залиште приблизно на 2 години.
  7. В окремих мисках розтопіть молочний шоколад і решту білого шоколаду.
  8. Дістаньте льодяники з холодильника і занурте в миски з розтопленими шоколадами, посипте вибраним декором.
  9. Тримайте льодяники у високій склянці, поки шоколад не застигне.