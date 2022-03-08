Десерт из трех ингредиентов: рецепт с шоколадом

8 марта 2022 , 22:09
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Источник:

ютуб Здоровий і смачний

Когда хочется сладкого, а в холодильнике нет ничего, кроме яиц и шоколада, вы можете быстро приготовить этот десерт.

Всего три ингредиента, несколько минут на приготовление, а остальное за вас сделает холодильник. Когда десерт стабилизируется, остынет, вас ждет приятный шоколадный десерт, который по консистенции напоминает мусс.

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Рецепт десерта на скорую руку

  • Время: 15 минут (1 час в охлаждение)
  • Порции: 6
Ингредиенты:
– 100 граммов черного шоколада;
– 1 сырое куриное яйцо;
– 30 граммов сахара;
– 60 миллилитров горячей воды.

Приготовление:

  1. Тщательно вымойте яичную скорлупу, чтобы в блюдо не попала грязь и микробы.
  1. Шоколад залейте горячей водой, отправьте на плиту и растопите.
  1. Разделите яйцо на белок и желток. Последние добавьте в шоколад и перемешайте, а белок взбейте вместе с сахаром. К белковой пышной массе добавьте шоколадную и снова взбейте все миксером.
  1. Выложите шоколадную массу в пиалы и отправьте в холодильник на 60 минут.
  1. Подавайте готовый десерт обильно посыпав тертым шоколадом.

Приятного аппетита!

Видео рецепт приготовления шоколадного десерта из трех ингредиентов:

 

Автор: Богданна Рибак