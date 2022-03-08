Всего три ингредиента, несколько минут на приготовление, а остальное за вас сделает холодильник. Когда десерт стабилизируется, остынет, вас ждет приятный шоколадный десерт, который по консистенции напоминает мусс.

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Рецепт десерта на скорую руку

Время: 15 минут (1 час в охлаждение)

15 минут (1 час в охлаждение) Порции: 6

Ингредиенты:

– 100 граммов черного шоколада;

– 1 сырое куриное яйцо;

– 30 граммов сахара;

– 60 миллилитров горячей воды.

Приготовление:

Тщательно вымойте яичную скорлупу, чтобы в блюдо не попала грязь и микробы.

Шоколад залейте горячей водой, отправьте на плиту и растопите.

Разделите яйцо на белок и желток. Последние добавьте в шоколад и перемешайте, а белок взбейте вместе с сахаром. К белковой пышной массе добавьте шоколадную и снова взбейте все миксером.

Выложите шоколадную массу в пиалы и отправьте в холодильник на 60 минут.

Подавайте готовый десерт обильно посыпав тертым шоколадом.

Приятного аппетита!

Видео рецепт приготовления шоколадного десерта из трех ингредиентов: