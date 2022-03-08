Всего три ингредиента, несколько минут на приготовление, а остальное за вас сделает холодильник. Когда десерт стабилизируется, остынет, вас ждет приятный шоколадный десерт, который по консистенции напоминает мусс.
Читайте также Десерт в минуту: кофейно-молочное наслаждение с печеньем
Рецепт десерта на скорую руку
- Время: 15 минут (1 час в охлаждение)
- Порции: 6
Приготовление:
- Тщательно вымойте яичную скорлупу, чтобы в блюдо не попала грязь и микробы.
- Шоколад залейте горячей водой, отправьте на плиту и растопите.
- Разделите яйцо на белок и желток. Последние добавьте в шоколад и перемешайте, а белок взбейте вместе с сахаром. К белковой пышной массе добавьте шоколадную и снова взбейте все миксером.
- Выложите шоколадную массу в пиалы и отправьте в холодильник на 60 минут.
- Подавайте готовый десерт обильно посыпав тертым шоколадом.
Приятного аппетита!
Видео рецепт приготовления шоколадного десерта из трех ингредиентов: