Этот десерт приготовит даже ребенок. Ведь особое кондитерское мастерство здесь не понадобится.

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Кофейно-молочный десерт за считаные минуты

  • Время: 15 минут (плюс 1 час в застывание)
  • Порции: 6

Приготовление:

  1. Молоко вылейте в сотейник, добавьте 100 граммов сахара и прогрейте до растворения сахара.
  2. Кофе (2 столовые ложки) растворите в чуть теплой воде.


Скриншот с видео

  1. Растворенный кофе влейте в молоко и все перемешайте.


Скриншот с видео

  1. Кукурузный крахмал разведите в 50 миллилитрах воды. Соедините с кофейно-молочной смесью и заварите крем, постоянно помешивая венчиком.


Скриншот с видео

  1. Печенье выложите на дно пиалы, залейте кофейным кремом и отправьте в холодильник на 1 час.


Скриншот с видео

  1. Оставшиеся кофе и сахар (по 2 столовые ложки) растворите в чуть теплой воде и перемешайте. Взбейте все миксером в густой, однородный крем. Выложите его на охлажденный десерт и разровняйте ложкой.


Скриншот с видео

  1. Подавайте кофейный десерт охлажденным.

Приятного аппетита!

Кофейно-молочный десерт в пиалах за считаные минуты: видеорецепт