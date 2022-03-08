Этот десерт приготовит даже ребенок. Ведь особое кондитерское мастерство здесь не понадобится.
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Кофейно-молочный десерт за считаные минуты
- Время: 15 минут (плюс 1 час в застывание)
- Порции: 6
Приготовление:
- Молоко вылейте в сотейник, добавьте 100 граммов сахара и прогрейте до растворения сахара.
- Кофе (2 столовые ложки) растворите в чуть теплой воде.
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- Растворенный кофе влейте в молоко и все перемешайте.
Скриншот с видео
- Кукурузный крахмал разведите в 50 миллилитрах воды. Соедините с кофейно-молочной смесью и заварите крем, постоянно помешивая венчиком.
Скриншот с видео
- Печенье выложите на дно пиалы, залейте кофейным кремом и отправьте в холодильник на 1 час.
Скриншот с видео
- Оставшиеся кофе и сахар (по 2 столовые ложки) растворите в чуть теплой воде и перемешайте. Взбейте все миксером в густой, однородный крем. Выложите его на охлажденный десерт и разровняйте ложкой.
Скриншот с видео
- Подавайте кофейный десерт охлажденным.
Приятного аппетита!
Кофейно-молочный десерт в пиалах за считаные минуты: видеорецепт