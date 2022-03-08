Этот десерт приготовит даже ребенок. Ведь особое кондитерское мастерство здесь не понадобится.

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Кофейно-молочный десерт за считаные минуты

Время: 15 минут (плюс 1 час в застывание)

15 минут (плюс 1 час в застывание) Порции: 6

Ингредиенты:

– 500 миллилитров молока;

– 100 граммов (плюс 2 столовые ложки) сахара;

– 3 столовые ложки кукурузного крахмала;

– 50 миллилитров воды;

– 6 штук печенья;

– 4 столовые ложки растворимого кофе;

– 2 столовые ложки растворимого кофе;

– 2 столовые ложки горячей воды.

Приготовление:

Молоко вылейте в сотейник, добавьте 100 граммов сахара и прогрейте до растворения сахара. Кофе (2 столовые ложки) растворите в чуть теплой воде.



Скриншот с видео

Растворенный кофе влейте в молоко и все перемешайте.



Скриншот с видео

Кукурузный крахмал разведите в 50 миллилитрах воды. Соедините с кофейно-молочной смесью и заварите крем, постоянно помешивая венчиком.



Скриншот с видео

Печенье выложите на дно пиалы, залейте кофейным кремом и отправьте в холодильник на 1 час.



Скриншот с видео

Оставшиеся кофе и сахар (по 2 столовые ложки) растворите в чуть теплой воде и перемешайте. Взбейте все миксером в густой, однородный крем. Выложите его на охлажденный десерт и разровняйте ложкой.



Скриншот с видео

Подавайте кофейный десерт охлажденным.

Приятного аппетита!

Кофейно-молочный десерт в пиалах за считаные минуты: видеорецепт