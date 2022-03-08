Всього три інгредієнти, кілька хвилин на приготування, а решту за вас зробить холодильник. Коли десерт стабілізується, охолоне, на вас чекає приємний шоколадний десерт, який за консистенцією нагадувати мус.

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Рецепт десерту нашвидкуруч

Час: 15 хвилин (1 година на охолодження)

15 хвилин (1 година на охолодження) Порції: 6

Інгредієнти:

– 100 грамів чорного шоколаду;

– 1 сире куряче яйце;

– 30 грамів цукру;

– 60 мілілітрів гарячої води.

Приготування:

Ретельно вимийте шкарлупу яйця, щоб до страви не потрапив бруд та мікроби.

Шоколад залийте гарячою водою, відправте на плиту та розтопіть.

Яйце розділіть на білок та жовток. Останні додайте до шоколаду та перемішайте, а білок збийте міксером разом з цукром.

До білкової пишною маси додайте шоколадну та знову збийте все міксером.

Викладіть шоколадну масу в піали та відправте в холодильник на 60 хвилин.

Подавайте готовий десерт рясно посипавши тертим шоколадом.

Смачного!

Відеорецепт приготування шоколадного десерту з трьох інгредієнтів: