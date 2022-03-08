З приготуванням цього десерту справиться навіть дитина, адже процеси надзвичайно легкі, не потребують особливих вмінь у кондитерці.
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Кавово-молочний десерт за лічені хвилини
- Час: 15 хвилин (1 година на застигання)
- Порції: 6
Приготування:
- Вилийте молоко в сотейник та додайте цукру. Відправте суміш на вогонь та прогрійте до розчинення цукру.
- Розчиніть каву (2 столові ложки) у ледь теплій воді та перемішайте.
Скріншот з відео
- Влийте до молочної суміші та перемішайте.
Скріншот з відео
- Розчиніть кукурудзяний крохмаль у 50 мілілітрах води. Влийте до молочної суміші та заваріть крем постійно помішуючи вінчиком.
Скріншот з відео
- Викладіть на дно піали печиво, залийте кавовим кремом та відправте в холодильник на 60 хвилин.
Скріншот з відео
- Розчиніть каву (2 столові ложки), цукор у ледь теплій воді та перемішайте. Збийте все міксером до утворення густої та однорідної маси. Викладіть приготований крем на десерт та розрівняйте ложкою.
Скріншот з відео
- Подавайте кавовий десерт до столу охолодженим.
Смачного!
Відеорецепт приготування кавового десерту в піалах залічені хвилини: