З приготуванням цього десерту справиться навіть дитина, адже процеси надзвичайно легкі, не потребують особливих вмінь у кондитерці.

Читайте також Із нуту та вівсянки: незвичний рецепт тістечка "картопля"

Кавово-молочний десерт за лічені хвилини

  • Час: 15 хвилин (1 година на застигання)
  • Порції: 6

Приготування:

  1. Вилийте молоко в сотейник та додайте цукру. Відправте суміш на вогонь та прогрійте до розчинення цукру.
  1. Розчиніть каву (2 столові ложки) у ледь теплій воді та перемішайте.


Скріншот з відео

  1. Влийте до молочної суміші та перемішайте.


Скріншот з відео

  1. Розчиніть кукурудзяний крохмаль у 50 мілілітрах води. Влийте до молочної суміші та заваріть крем постійно помішуючи вінчиком.


Скріншот з відео

  1. Викладіть на дно піали печиво, залийте кавовим кремом та відправте в холодильник на 60 хвилин.


Скріншот з відео

  1. Розчиніть каву (2 столові ложки), цукор у ледь теплій воді та перемішайте. Збийте все міксером до утворення густої та однорідної маси. Викладіть приготований крем на десерт та розрівняйте ложкою.


Скріншот з відео

  1. Подавайте кавовий десерт до столу охолодженим.

Смачного!

Відеорецепт приготування кавового десерту в піалах залічені хвилини: