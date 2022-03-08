З приготуванням цього десерту справиться навіть дитина, адже процеси надзвичайно легкі, не потребують особливих вмінь у кондитерці.

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Кавово-молочний десерт за лічені хвилини

Час: 15 хвилин (1 година на застигання)

15 хвилин (1 година на застигання) Порції: 6

Інгредієнти:

– 500 мілілітрів молока;

– 100 грамів цукру;

– 3 столові ложки кукурудзяного крохмалю;

– 50 мілілітрів води;

– 6 штук печива;

– 4 столові ложки розчинної кави;

– 2 столові ложки розчинної кави;

– 2 столові ложки гарячої води;

– 2 столові ложки цукру.

Приготування:

Вилийте молоко в сотейник та додайте цукру. Відправте суміш на вогонь та прогрійте до розчинення цукру.

Розчиніть каву (2 столові ложки) у ледь теплій воді та перемішайте.



Скріншот з відео

Влийте до молочної суміші та перемішайте.



Скріншот з відео

Розчиніть кукурудзяний крохмаль у 50 мілілітрах води. Влийте до молочної суміші та заваріть крем постійно помішуючи вінчиком.



Скріншот з відео

Викладіть на дно піали печиво, залийте кавовим кремом та відправте в холодильник на 60 хвилин.



Скріншот з відео

Розчиніть каву (2 столові ложки), цукор у ледь теплій воді та перемішайте. Збийте все міксером до утворення густої та однорідної маси. Викладіть приготований крем на десерт та розрівняйте ложкою.



Скріншот з відео

Подавайте кавовий десерт до столу охолодженим.

Смачного!

Відеорецепт приготування кавового десерту в піалах залічені хвилини: