Ко Дню влюбленных, украинский ресторатор и шеф-повар Владимир Ярославский, подготовил для читателей настоящий подарок – рецепт вкусного печенья брауни со сливочным кремом и вишнями.

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Рецепт печенья брауни "Черный лес"

  • Время: 80 минут
  • Порции: 10 штук

Приготовление:

  1. Растопите на водяной бане шоколад вместе со сливочным маслом. Как только масло растает – снимите его с плиты, добавьте какао и перемешайте.
  2. В отдельном сосуде взбейте яйца вместе с сахаром в стойкую пену. Добавьте белки в теплую шоколадную массу в три этапа.
  3. Добавьте в массу соль и перемешайте. Отправьте в холодильник, чтобы масса затвердела.
  4. Когда смесь охладится и станет тягучей, выложите ее на пергамент с помощью ложки. Владимир сформировал 20 штук.
  1. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте печенье 6 минут. Готовое печенье охладите.
  2. Для приготовления начинки выложите вишни на сковороду, посыпьте смешанным сахаром с крахмалом. При постоянном помешивании доведите все до кипения и проварите еще 1 минуту. Охладите массу, накрыв пленкой, чтобы верхушка не подсохла.
  3. Охлажденные сливки взбейте в стойкую пену вместе с сахаром или сахарной пудрой и цедрой.
  4. На нижнюю сторону охлажденного печенья с помощью кондитерского мешка (по кругу) отсадите взбитые сливки. Выложите внутрь вишню и накройте другим печеньем.

Печенье готово. Приятного аппетита!