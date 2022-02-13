Ко Дню влюбленных, украинский ресторатор и шеф-повар Владимир Ярославский, подготовил для читателей настоящий подарок – рецепт вкусного печенья брауни со сливочным кремом и вишнями.

Читайте также Вокруг света за час: 4 необычных блюда с курочкой для романтического вечера

Рецепт печенья брауни "Черный лес"

Время: 80 минут

80 минут Порции: 10 штук

Ингредиенты для печенья:

– 150 граммов черного шоколада;

– 75 граммов молочного шоколада;

– 100 граммов сливочного масла;

– 40 – 45 граммов какао;

– 3 средних яйца;

– 195 граммов сахара;

– 4 грамма соли.

Для начинки:

– 300 граммов замороженной вишни;

– 45 граммов сахара;

– 8 граммов кукурузного крахмала;

– 5 – 10 грамм сока лимона или апельсина.

Для сливок:

– 200 граммов сливок;

– 30 граммов сахара или пудры;

– цедра апельсина или лимона.

Приготовление:

Растопите на водяной бане шоколад вместе со сливочным маслом. Как только масло растает – снимите его с плиты, добавьте какао и перемешайте. В отдельном сосуде взбейте яйца вместе с сахаром в стойкую пену. Добавьте белки в теплую шоколадную массу в три этапа. Добавьте в массу соль и перемешайте. Отправьте в холодильник, чтобы масса затвердела. Когда смесь охладится и станет тягучей, выложите ее на пергамент с помощью ложки. Владимир сформировал 20 штук.

Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте печенье 6 минут. Готовое печенье охладите. Для приготовления начинки выложите вишни на сковороду, посыпьте смешанным сахаром с крахмалом. При постоянном помешивании доведите все до кипения и проварите еще 1 минуту. Охладите массу, накрыв пленкой, чтобы верхушка не подсохла. Охлажденные сливки взбейте в стойкую пену вместе с сахаром или сахарной пудрой и цедрой. На нижнюю сторону охлажденного печенья с помощью кондитерского мешка (по кругу) отсадите взбитые сливки. Выложите внутрь вишню и накройте другим печеньем.

Печенье готово. Приятного аппетита!