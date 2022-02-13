До Дня закоханих, український ресторатор та шеф-кухар Володимир Ярославський, підготував для читачів справжній подарунок – рецепт смачного печива брауні з вершковим кремом та вишнями.

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Рецепт печива брауні "Чорний ліс"

  • Час: 80 хвилин
  • Порції: 10 штук

Приготування:

  1. Розтопіть на водяній бані шоколад разом з вершковим маслом. Щойно масло розтане – зніміть його з плити, додайте какао та перемішайте.
  1. В окремій посудині збийте яйця разом з цукром у стійку піну. Додайте білки до теплої шоколадної маси у три етапи.
  1. Додайте до маси сіль та перемішайте. Відправте все в холодильник, щоб маса затверділа.
  1. Коли суміш охолоне та стане тягучою, викладіть її на пергамент за допомогою ложки. Володимир сформував 20 штук.
  1. Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте печиво 6 хвилин. Готове печиво охолодіть.
  1. Для приготування начинки викладіть вишні на сковорідку, посипте цукром змішаним з крохмалем. При постійному помішуванні доведіть все до кипіння і проваріть ще 1 хвилину. Охолодіть масу накривши плівкою, щоб верхівка не підсохла.
  1. Охолоджені вершки збийте у стійку піну разом з цукром або цукровою пудрою та цедрою.
  1. На нижню сторону охолодженого печива за допомогою кондитерського мішка (по колу) відсадіть збиті вершки. Всередину викладіть вишню та накрийте іншим печивом.

Печиво готове. Смачного!