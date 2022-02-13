Десерт от которого ты не поправишься: шоколадный брауни "Черный лес"
13 февраля 2022 , 15:14Читати новину українською
Источник:инстаграм Владимира Ярославского
Удивите свою половинку вкусным печеньем, которое вы с легкостью приготовите своими руками. Нежное шоколадное основание, сливочный крем и вишни. Незабываемый вкус выпечки, который влюбит с первого кусочка.
Ко Дню влюбленных, украинский ресторатор и шеф-повар Владимир Ярославский, подготовил для читателей настоящий подарок – рецепт вкусного печенья брауни со сливочным кремом и вишнями.
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Рецепт печенья брауни "Черный лес"
- Время: 80 минут
- Порции: 10 штук
– 150 граммов черного шоколада;
– 75 граммов молочного шоколада;
– 100 граммов сливочного масла;
– 40 – 45 граммов какао;
– 3 средних яйца;
– 195 граммов сахара;
– 4 грамма соли.
Для начинки:
– 300 граммов замороженной вишни;
– 45 граммов сахара;
– 8 граммов кукурузного крахмала;
– 5 – 10 грамм сока лимона или апельсина.
Для сливок:
– 200 граммов сливок;
– 30 граммов сахара или пудры;
– цедра апельсина или лимона.
Приготовление:
- Растопите на водяной бане шоколад вместе со сливочным маслом. Как только масло растает – снимите его с плиты, добавьте какао и перемешайте.
- В отдельном сосуде взбейте яйца вместе с сахаром в стойкую пену. Добавьте белки в теплую шоколадную массу в три этапа.
- Добавьте в массу соль и перемешайте. Отправьте в холодильник, чтобы масса затвердела.
- Когда смесь охладится и станет тягучей, выложите ее на пергамент с помощью ложки. Владимир сформировал 20 штук.
- Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте печенье 6 минут. Готовое печенье охладите.
- Для приготовления начинки выложите вишни на сковороду, посыпьте смешанным сахаром с крахмалом. При постоянном помешивании доведите все до кипения и проварите еще 1 минуту. Охладите массу, накрыв пленкой, чтобы верхушка не подсохла.
- Охлажденные сливки взбейте в стойкую пену вместе с сахаром или сахарной пудрой и цедрой.
- На нижнюю сторону охлажденного печенья с помощью кондитерского мешка (по кругу) отсадите взбитые сливки. Выложите внутрь вишню и накройте другим печеньем.
Печенье готово. Приятного аппетита!