Французский десерт Плавающий остров: простой рецепт от Лизы Глинской
Известная кондитер поделилась рецептом безе с ванильным кремом. Как приготовить изысканный десерт –читайте в материале.
Лиза Глинская опубликовала рецепт легкого французского десерта на своей странице в инстаграм. "Иль флотан", что в переводе означает "Плавающий остров", который готовится из легкого безе и подается с ванильным кремом англез.
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Как приготовить десерт
- Для приготовления крема в кастрюле смешайте желтки с сахаром, перемешайте, добавьте молоко, сливки, ваниль. На среднем огне доведите до загустения. Важно! Не перегревайте белки, чтобы не свернулись.
- Снимите с огня, процедите через сито, вылейте в миску, накройте пищевой пленкой, отправьте в холодильник на несколько часов, лучше всего – на ночь на 8-10 часов, достаньте перед подачей.
- Для приготовления меренги тщательно помойте лимон, натрите цедру на крупной терке. В миске соедините цедру с сахаром, добавьте белки, сок лимона, перемешайте.
- Разогрейте на водяной бане, варите на маленьком огне 7-10 минут до полного растворения сахара. Снимите с огня, процедите через сито, взбейте блендером.
- В глубокую тарелку налейте крем англез, сверху выложите слой меренги, украсьте орехами или ягодами. Приятного аппетита!
Рецепт десерта "Плавающий остров" от Лизы Глинской в видео:
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