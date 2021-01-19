Известная кондитер поделилась рецептом безе с ванильным кремом. Как приготовить изысканный десерт –читайте в материале.

Лиза Глинская опубликовала рецепт легкого французского десерта на своей странице в инстаграм. "Иль флотан", что в переводе означает "Плавающий остров", который готовится из легкого безе и подается с ванильным кремом англез.

Читайте также Рецепт творожного десерта с французской меренгой от Лизы Глинской

Как приготовить десерт

Ингредиенты для крема англез:

– 300 миллилитров сливок 30–35% (1,2 стакана);

– 300 миллилитров молока (1,2 стакана);

– 1/2 палочки ванили;

– 100 граммов желтков (5 шт.);

– 40 граммов сахара (1,5 ст. л).

Ингредиенты для швейцарской меренги:

– 150 граммов белка (5 шт.);

– 100 граммов сахара (4 ст. л);

– цедра лимона;

– 1 чайная ложка лимонного фреша.

Для приготовления крема в кастрюле смешайте желтки с сахаром, перемешайте, добавьте молоко, сливки, ваниль. На среднем огне доведите до загустения. Важно! Не перегревайте белки, чтобы не свернулись. Снимите с огня, процедите через сито, вылейте в миску, накройте пищевой пленкой, отправьте в холодильник на несколько часов, лучше всего – на ночь на 8-10 часов, достаньте перед подачей. Для приготовления меренги тщательно помойте лимон, натрите цедру на крупной терке. В миске соедините цедру с сахаром, добавьте белки, сок лимона, перемешайте. Разогрейте на водяной бане, варите на маленьком огне 7-10 минут до полного растворения сахара. Снимите с огня, процедите через сито, взбейте блендером. В глубокую тарелку налейте крем англез, сверху выложите слой меренги, украсьте орехами или ягодами. Приятного аппетита!

Рецепт десерта "Плавающий остров" от Лизы Глинской в ​​видео: