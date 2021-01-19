Французький десерт Плаваючий острів: простий рецепт від Лізи Глінської
Відома кондитерка поділилась рецептом безе з ванільним кремом. Як приготувати вишуканий десерт – читайте у матеріалі.
Ліза Глінська опублікувала рецепт легкого французького десерту на своїй сторінці в інстаграм. "Іль флотан", що в перекладі означає "Плаваючий острів", який готується з легкого безе і подається з ванільним кремом англез.
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Як приготувати десерт
- Для приготування крему у каструлі змішайте жовтки з цукром, перемішайте, додайте молоко, вершки, ваніль. На середньому вогні доведіть до загустіння. Важливо! Не перегрівайте білки, щоб не згорнулися.
- Зніміть з вогню, процідіть через сито, вилийте у миску, накрийте харчовою плівкою, відправте у холодильник на декілька годин, найкраще – на ніч на 8-10 годин, дістаньте перед подачею.
- Для приготування безе ретельно помийте лимон, натріть цедру на грубій тертці. У мисці з'єднайте цедру з цукром, додайте білки, сік лимона, перемішайте.
- Розігрійте на водяній бані, варіть на маленькому вогні 7-10 хвилин до повного розтанення цукру. Зніміть з вогню, процідіть через сито, збийте блендером.
- У глибоку тарілку налийте крем англез, зверху викладіть шар меренги, задекоруйте горіхами або ягодами. Смачного!
Рецепт десерту "Плаваючий острів" від Лізи Глінської у відео:
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