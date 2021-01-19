Відома кондитерка поділилась рецептом безе з ванільним кремом. Як приготувати вишуканий десерт – читайте у матеріалі.

Ліза Глінська опублікувала рецепт легкого французького десерту на своїй сторінці в інстаграм. "Іль флотан", що в перекладі означає "Плаваючий острів", який готується з легкого безе і подається з ванільним кремом англез.

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Як приготувати десерт

Інгредієнти для крему англез:

– 300 мілілітрів вершків 30-35% (1,2 склянки);

– 300 мілілітрів молока (1,2 склянки);

– 1/2 палички ванілі;

– 100 грамів жовтків (5 шт.);

– 40 грамів цукру (1,5 ст. л).

Інгредієнти для безе (швейцарської меренги):

– 150 грамів білка (5 шт.);

– 100 грамів цукру (4 ст. л);

– цедра лимону;

– 1 чайна ложка лимонного фрешу.

Для приготування крему у каструлі змішайте жовтки з цукром, перемішайте, додайте молоко, вершки, ваніль. На середньому вогні доведіть до загустіння. Важливо! Не перегрівайте білки, щоб не згорнулися. Зніміть з вогню, процідіть через сито, вилийте у миску, накрийте харчовою плівкою, відправте у холодильник на декілька годин, найкраще – на ніч на 8-10 годин, дістаньте перед подачею. Для приготування безе ретельно помийте лимон, натріть цедру на грубій тертці. У мисці з'єднайте цедру з цукром, додайте білки, сік лимона, перемішайте. Розігрійте на водяній бані, варіть на маленькому вогні 7-10 хвилин до повного розтанення цукру. Зніміть з вогню, процідіть через сито, збийте блендером. У глибоку тарілку налийте крем англез, зверху викладіть шар меренги, задекоруйте горіхами або ягодами. Смачного!

Рецепт десерту "Плаваючий острів" від Лізи Глінської у відео: