Рецепт творожного десерта с французской меренгой от Лизы Глинской
Очень легкий творожный десерт к праздничному столу понравятся всей семье.
Елизавета Глинская поделилась замечательным рецептом вкусного десерта на своей странице в инстаграм. Нежный творожный торт с французской меренгой прекрасно дополнит праздничное меню.
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Нежный сливочный торт с французской меренгой "Слезы ангела"
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Смешайте с желтками, сахаром, сливочным маслом, добавьте разрыхлитель. Вымешивайте тесто до однородной массы. Выложите на пергаментную бумагу, раскатайте тесто. Выложите в круглую форму тесто и оставьте в холодильнике на 15 минут.
- Для приготовления начинки тщательно помойте апельсин, натрите цедру на крупной терке. В блендере смешайте творог со сметаной, сахаром до однородной массы. В миске смешайте творожную массу с яйцами, тщательно перемешайте.
- Разогрейте духовку при температуре 180 градусов. Выложите в круглую форму с тестом творожную массу и отправьте запекаться на 35 минут.
- В миске взбейте белки с сахаром.
- На теплое тесто выложите взбитые белки и отправьте в духовку на 10 минут запекаться. Достаньте форму с десертом, накройте миской и оставьте до полного охлаждения.
- Выложите десерт на тарелку. Приятного аппетита!
Рецепт нежного творожного десерта с французской меренгой "Слезы ангела" в видео:
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