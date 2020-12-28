Очень легкий творожный десерт к праздничному столу понравятся всей семье.

Елизавета Глинская поделилась замечательным рецептом вкусного десерта на своей странице в инстаграм. Нежный творожный торт с французской меренгой прекрасно дополнит праздничное меню.

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Нежный сливочный торт с французской меренгой "Слезы ангела"

Ингредиенты:

- 150 г муки;

- 75 г сливочного масла 82%;

- 60 г желтков;

- 45 г сахара,

- 4 г разрыхлителя;

- соль.

Ингредиенты для начинки:

- 500 г творога 9%;

- 100 г яиц;

- 100 г сахара;

- 100 г сметаны 20%;

- цедра апельсина;

- 20 г кукурузного крахмала.

Для приготовления теста тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Смешайте с желтками, сахаром, сливочным маслом, добавьте разрыхлитель. Вымешивайте тесто до однородной массы. Выложите на пергаментную бумагу, раскатайте тесто. Выложите в круглую форму тесто и оставьте в холодильнике на 15 минут. Для приготовления начинки тщательно помойте апельсин, натрите цедру на крупной терке. В блендере смешайте творог со сметаной, сахаром до однородной массы. В миске смешайте творожную массу с яйцами, тщательно перемешайте. Разогрейте духовку при температуре 180 градусов. Выложите в круглую форму с тестом творожную массу и отправьте запекаться на 35 минут. В миске взбейте белки с сахаром. На теплое тесто выложите взбитые белки и отправьте в духовку на 10 минут запекаться. Достаньте форму с десертом, накройте миской и оставьте до полного охлаждения. Выложите десерт на тарелку. Приятного аппетита!

Рецепт нежного творожного десерта с французской меренгой "Слезы ангела" в видео: