Вкусные и яркие торты без выпечки уже ждут вас, ведь 24 канал подобрал только самые лучшие рецепты десертов.

Читайте также Куриные нагетсы – блюдо не только для будней, но и для праздника: простые рецепты на Новый год

Такие торты подойду как для празднования Нового года, так и ко Дню рождения родных или друзей.

Рулет с мандаринами

Время: 2 часа

2 часа Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 350 граммов печенья;

– 2 спелых банана;

– 2 столовые ложки какао;

– 450 граммов домашнего творога;

– мандарины;

– сахар или мед.

Приготовление:

Печенье измельчаем до состояния крошки блендером или занозой. Банан измельчаем до состояния пюре. Смешиваем в миске до однородности: печенье, банан, какао. Отправляем в холодильник на 10 – 15 минут.

Кисломолочный сыр перетираем через сито, добавляем сахар и перемешиваем.

С помощью двух листов пергамента и занозы раскатываем тесто в прямоугольник. Выкладываем творожную массу отступая 2 сантиметра от краев и оставляем место для того, чтобы закрутить рулет.

Выкладываем очищенные мандарины, закручиваем рулет, защелкиваем края. Перекладываем в пищевую пленку или оставляем закрученным в пергаменте, отправляем в холодильник на 30 минут.

Перед подачей украшаем шоколадом или какао.

Приятного тебе аппетита!

Желейный торт с малиной

Время: 6 – 8 часов

6 – 8 часов Порции: 6



Желейный торт / Фото Яны Станишевской

Ингредиенты:

– 400 граммов малины;

– 1 пакетик малинового желе;

– 500 миллилитров сливок жирностью от 30 – 33%;

– 2 – 3 столовые ложки сахарной пудры;

– 1 столовая ложка желатина.

Приготовление:

Выбираем две формы: большую и меньшую. На дно меньшей выкладываем слой пищевой пленки. Сверху – малину.

Готовим малиновое желе согласно инструкции на упаковке. Выливаем его сверху на малину так, чтобы он покрывал ее целиком.

Отправляем все в холодильник, охлаждаться и загустеть на 2 часа.

Через отведенное время готовим сливочный слой. Взбиваем сливки с сахарной пудрой до пышности.

Добавляем к желатину 80 миллилитров воды, чтобы он набух.

Добавляем желатин к сливкам и перемешиваем.

Достаем из холодильника малиновое желе, переворачиваем его и перекладываем в большую форму для торта.

Сверху выливаем сливочную массу и разравниваем ложкой.

Отправляем торт в холодильник на несколько часов.

Готовый торт украшаем и подаем на стол.

Приятного тебе аппетита!

Шоколадно-кофейный торт

Время: 15 минут

15 минут Порции: 8



Фото ютуб Здоровый и вкусный

Ингредиенты:

– 400 граммов сливочного сыра;

– 300 граммов печенья Орео;

– 60 граммов сливочного масла;

– 100 граммов шоколада;

– 1 столовая лодка растворимого кофе в гранулах;

– 50 граммов сахарной пудры;

– 180 миллилитров жирных сливок;

– орехи для декора.

Приготовление:

Измельчаем печенье в крошку с помощью блендера. Растапливаем сливочное масло и соединяем с крошкой.

Выкладываем основу для торта в круглый противень диаметром 18 сантиметров, формируем бортики.

Взбиваем сливки (100 миллилитров) с сахарной пудрой до стойких пиков.

Смешиваем со сливочным творогом и кофе в гранулах. Перемешиваем крем до однородной смеси.

На паровой бане растапливаем шоколад и сливки.

Выкладываем на лепешку кофейный крем, разравниваем лопаткой. Сверху выкладываем шоколадный крем.

Посыпаем торт мелко нарезанными орешками.

Приятного тебе аппетита!