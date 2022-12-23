Смачні та яскраві торти без випічки вже чекають на вас, адже 24 канал дібрав тільки найкращі рецепти десертів.

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Такі торти підійду як для святкування Нового року, так і до Дня народження рідних чи друзів.

Рулет з мандаринами

  • Час: 2 години
  • Порції: 4 – 6

Приготування:

  • Печиво подрібнюємо до стану крихти блендером або скалкою. Банан подрібнюємо до стану пюре. Змішуємо у мисці до однорідності: печиво, банан, какао. Відправляємо у холодильник на 10 – 15 хвилин.
  • Кисломолочний сир перетираємо через сито, додаємо цукор та перемішуємо.
  • За допомогою двох листів пергаменту та скалки розкатуємо тісто у прямокутник. Викладаємо сирну масу відступаючи 2 сантиметри від країв та залишаємо місце для того, щоб закрутити рулет.
  • Викладаємо очищені мандарини, закручуємо рулет, защіпляємо краї. Перекладаємо все у харчову плівку або залишаємо закрученим у пергаменті, відправляємо у холодильник на 30 хвилин.
  • Перед подачею прикрашаємо шоколадом або какао.

Смачного!

Желейний торт з малиною

  • Час: 6 – 8 годин
  • Порції: 6


Желейний торт / Фото Яни Станішевської

Приготування:

  • Обираємо дві форми: більшу і меншу. На дно меншої викладаємо шар харчової плівки. Зверху – малину.
  • Готуємо малинове желе згідно з інструкцією на упаковці. Виливаємо його зверху на малину так, щоб він покривав її повністю.
  • Відправляємо все в холодильник охолоджуватися та загуснути на 2 години.
  • Через відведений час готуємо вершковий шар. Збиваємо вершки з цукровою пудрою до пишності.
  • Додаємо до желатину 80 мілілітрів води, щоб він набух.
  • Додаємо желатин до вершків та перемішуємо.
  • Дістаємо з холодильника малинове желе, перевертаємо його та перекладаємо в більшу форму для торта.
  • Зверху виливаємо вершкову масу та розрівнюємо ложкою.
  • Відправляємо торт в холодильник на кілька годин.
  • Готовий торт прикрашаємо та подаємо до столу.

Смачного!

Шоколадно-кавовий торт

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 8


Фото ютуб Здоровий і смачний

Приготування:

  • Подрібнюємо печиво в крихту за допомогою блендера. Розтоплюємо вершкове масло та з'єднуємо з крихтою.
  • Викладаємо основу для торта в кругле деко діаметром 18 сантиметрів, формуємо бортики.
  • Збиваємо вершки (100 мілілітрів) з цукровою пудрою до стійких піків.
  • Змішуємо з вершковим сиром та кавою в гранулах. Перемішуємо крем до однорідної консистенції.
  • На паровій бані розтоплюємо шоколад та вершки.
  • Викладаємо на корж кавовий крем, розрівнюємо лопаткою. Зверху викладаємо шоколадний крем.
  • Посипаємо торт дрібно нарізаними горішками.

Смачного!