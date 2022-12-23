Десерты без выпечки: рецепты на любой вкус
23 декабря 2022, 09:52Читати новину українською
Чтобы без лишних трудностей приготовить дома вкусный торт на праздник или выходные не обязательно наличие электричества в квартире.
Вкусные и яркие торты без выпечки уже ждут вас, ведь 24 канал подобрал только самые лучшие рецепты десертов.
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Такие торты подойду как для празднования Нового года, так и ко Дню рождения родных или друзей.
Рулет с мандаринами
- Время: 2 часа
- Порции: 4 – 6
– 350 граммов печенья;
– 2 спелых банана;
– 2 столовые ложки какао;
– 450 граммов домашнего творога;
– мандарины;
– сахар или мед.
Приготовление:
- Печенье измельчаем до состояния крошки блендером или занозой. Банан измельчаем до состояния пюре. Смешиваем в миске до однородности: печенье, банан, какао. Отправляем в холодильник на 10 – 15 минут.
- Кисломолочный сыр перетираем через сито, добавляем сахар и перемешиваем.
- С помощью двух листов пергамента и занозы раскатываем тесто в прямоугольник. Выкладываем творожную массу отступая 2 сантиметра от краев и оставляем место для того, чтобы закрутить рулет.
- Выкладываем очищенные мандарины, закручиваем рулет, защелкиваем края. Перекладываем в пищевую пленку или оставляем закрученным в пергаменте, отправляем в холодильник на 30 минут.
- Перед подачей украшаем шоколадом или какао.
Приятного тебе аппетита!
Желейный торт с малиной
- Время: 6 – 8 часов
- Порции: 6
Желейный торт / Фото Яны Станишевской
– 400 граммов малины;
– 1 пакетик малинового желе;
– 500 миллилитров сливок жирностью от 30 – 33%;
– 2 – 3 столовые ложки сахарной пудры;
– 1 столовая ложка желатина.
Приготовление:
- Выбираем две формы: большую и меньшую. На дно меньшей выкладываем слой пищевой пленки. Сверху – малину.
- Готовим малиновое желе согласно инструкции на упаковке. Выливаем его сверху на малину так, чтобы он покрывал ее целиком.
- Отправляем все в холодильник, охлаждаться и загустеть на 2 часа.
- Через отведенное время готовим сливочный слой. Взбиваем сливки с сахарной пудрой до пышности.
- Добавляем к желатину 80 миллилитров воды, чтобы он набух.
- Добавляем желатин к сливкам и перемешиваем.
- Достаем из холодильника малиновое желе, переворачиваем его и перекладываем в большую форму для торта.
- Сверху выливаем сливочную массу и разравниваем ложкой.
- Отправляем торт в холодильник на несколько часов.
- Готовый торт украшаем и подаем на стол.
Приятного тебе аппетита!
Шоколадно-кофейный торт
- Время: 15 минут
- Порции: 8
– 400 граммов сливочного сыра;
– 300 граммов печенья Орео;
– 60 граммов сливочного масла;
– 100 граммов шоколада;
– 1 столовая лодка растворимого кофе в гранулах;
– 50 граммов сахарной пудры;
– 180 миллилитров жирных сливок;
– орехи для декора.
Приготовление:
- Измельчаем печенье в крошку с помощью блендера. Растапливаем сливочное масло и соединяем с крошкой.
- Выкладываем основу для торта в круглый противень диаметром 18 сантиметров, формируем бортики.
- Взбиваем сливки (100 миллилитров) с сахарной пудрой до стойких пиков.
- Смешиваем со сливочным творогом и кофе в гранулах. Перемешиваем крем до однородной смеси.
- На паровой бане растапливаем шоколад и сливки.
- Выкладываем на лепешку кофейный крем, разравниваем лопаткой. Сверху выкладываем шоколадный крем.
- Посыпаем торт мелко нарезанными орешками.
Приятного тебе аппетита!