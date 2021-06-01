С 2001 года по инициативе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН отмечают — Всемирный день молока (World Milk Day). Эта традиция популяризации продукта распространена во многих странах мира.
Польза молока
Молоко — уникальный продукт, созданный природой. Это источник витаминов, кальция, микроэлементов для взрослых и детей.
Молоко используют непосредственно в пищу, для приготовления первых, вторых блюд, для хлебопекарной выпечки, кондитерских изделий и десертов.
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К вашему вниманию три рецепта простых десертов, которые легко приготовить в домашних условиях. Если не употребляете молоко – замените на любое на безлактозное – кокосовое, миндальное, овсяное.
Молоко/ Фото Pexels
Манговый десерт с семенами чиа
- Время: 35 минут
- Порции: 2 – 3
- Калорийность на 100 граммов: 162
- Манго тщательно помойте, очистите, нарежьте кубиками.
- Семена чиа залейте молоком, оставьте на 30 минут. Чем дольше времени – пудинг будет гуще.
- Выложите в стаканы, задекорируйте кубиками манго.
Десерт с семенами чиа и манго/ Фото Unsplash
Ванильный пудинг с клубникой
- Время: 45 минут
- Порции: 4 – 5
- Калорийность на 100 граммов: 141
- Клубнику тщательно помойте, очистите от хвостиков, нарежьте ломтиками.
- Рис тщательно помойте, в кастрюле с кипятком отварите в течение десяти минут, сцедите воду.
- В кастрюлю выложите рис, добавьте молоко, варите на медленном огне в течение 10 – 12 минут помешивая. Снимите с огня.
- Часть клубники измельчите в блендере до состояния пюре, добавьте сахар, ванильный сахар, перемешайте.
- Распределите пудинг в стаканы, сверху добавьте клубничное пюре, отправьте в холодильник на один час.
- Перед подачей задекорируйте ломтиками клубники.
Пудинг с клубникой/ Фото Unsplash
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Пудинг "Крем-карамель"
- Время: 45 минут
- Порции: 4 – 5
- Калорийность на 100 граммов: 145
- Формы для выпечки смажьте сливочным маслом
- В кастрюлю выложите сахар, поставьте на огонь, нагрейте до растворения сахара, добавьте воду, перемешайте. Разлейте на дно в формы.
- В кастрюле смешайте молоко со сливками, поставьте на огонь, добавьте ванильный сахар, перемешайте, доведите до кипения, но не надо кипятить.
- Отдельно перемешайте в миске яйца с сахаром, влейте молоко со сливками, перемешайте до однородной консистенции. Влейте в форму.
Десерт "Крем-карамель" / Фото Unsplash
- Формы поставьте в большую форму для выпекания, на дно влейте горячую воду.
- Разогрейте духовку до температуры 160 градусов, отправьте запекаться в течение 40 – 45 минут. Достаньте из духовки, оставьте для охлаждения.
- Оставьте в холодильник на 5 – 6 часов.
- Готовый десерт переверните, выложите на тарелку. Приятного аппетита!