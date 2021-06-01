С 2001 года по инициативе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН отмечают — Всемирный день молока (World Milk Day). Эта традиция популяризации продукта распространена во многих странах мира.

Польза молока

Молоко — уникальный продукт, созданный природой. Это источник витаминов, кальция, микроэлементов для взрослых и детей.

Молоко обеспечивает потребность организма человека в жирорастворимых витаминах на 20 – 30%, в витаминах B2 и B6 – на 70%, в витамине В12 – почти на 100%.

Молоко используют непосредственно в пищу, для приготовления первых, вторых блюд, для хлебопекарной выпечки, кондитерских изделий и десертов.

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К вашему вниманию три рецепта простых десертов, которые легко приготовить в домашних условиях. Если не употребляете молоко – замените на любое на безлактозное – кокосовое, миндальное, овсяное.

Молоко/ Фото Pexels

Манговый десерт с семенами чиа

Время: 35 минут

35 минут Порции: 2 – 3

2 – 3 Калорийность на 100 граммов: 162

Ингредиенты:

– 150 миллилитров молока 2,5 – 3,2%;

– 2 столовые ложки семян чиа;

– 1 манго.

Манго тщательно помойте, очистите, нарежьте кубиками. Семена чиа залейте молоком, оставьте на 30 минут. Чем дольше времени – пудинг будет гуще. Выложите в стаканы, задекорируйте кубиками манго.

Десерт с семенами чиа и манго​/ Фото Unsplash

Ванильный пудинг с клубникой

Время: 45 минут

45 минут Порции: 4 – 5

4 – 5 Калорийность на 100 граммов: 141

Ингредиенты:

– 250 миллилитров молока (или кокосового);

– 150 граммов клубники;

– ванильный сахар;

– 80 граммов риса;

– 1,5 столовые ложки сахара.

Клубнику тщательно помойте, очистите от хвостиков, нарежьте ломтиками. Рис тщательно помойте, в кастрюле с кипятком отварите в течение десяти минут, сцедите воду. В кастрюлю выложите рис, добавьте молоко, варите на медленном огне в течение 10 – 12 минут помешивая. Снимите с огня. Часть клубники измельчите в блендере до состояния пюре, добавьте сахар, ванильный сахар, перемешайте. Распределите пудинг в стаканы, сверху добавьте клубничное пюре, отправьте в холодильник на один час. Перед подачей задекорируйте ломтиками клубники.

Пудинг с клубникой/ Фото Unsplash

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Пудинг "Крем-карамель"

Время: 45 минут

45 минут Порции: 4 – 5

4 – 5 Калорийность на 100 граммов: 145

Ингредиенты для карамели:

– 50 миллилитров воды;

– 150 граммов сахара.

Ингредиенты для крема:

– 100 миллилитров сливок 33%;

– 300 миллилитров молока 2,5-3,2%;

– 1 яйцо;

– 2 желтка;

– 100 граммов сахара;

– 2 чайные ложки ванильного сахара;

– сливочное масло 82%.

Формы для выпечки смажьте сливочным маслом В кастрюлю выложите сахар, поставьте на огонь, нагрейте до растворения сахара, добавьте воду, перемешайте. Разлейте на дно в формы. В кастрюле смешайте молоко со сливками, поставьте на огонь, добавьте ванильный сахар, перемешайте, доведите до кипения, но не надо кипятить. Отдельно перемешайте в миске яйца с сахаром, влейте молоко со сливками, перемешайте до однородной консистенции. Влейте в форму.

Десерт "Крем-карамель" / Фото Unsplash