С 2001 года по инициативе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН отмечают — Всемирный день молока (World Milk Day). Эта традиция популяризации продукта распространена во многих странах мира.

Польза молока

Молоко — уникальный продукт, созданный природой. Это источник витаминов, кальция, микроэлементов для взрослых и детей.

Молоко используют непосредственно в пищу, для приготовления первых, вторых блюд, для хлебопекарной выпечки, кондитерских изделий и десертов.

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К вашему вниманию три рецепта простых десертов, которые легко приготовить в домашних условиях. Если не употребляете молоко – замените на любое на безлактозное – кокосовое, миндальное, овсяное.

Молоко/ Фото Pexels

Манговый десерт с семенами чиа

  • Время: 35 минут
  • Порции: 2 – 3
  • Калорийность на 100 граммов: 162
  1. Манго тщательно помойте, очистите, нарежьте кубиками.
  2. Семена чиа залейте молоком, оставьте на 30 минут. Чем дольше времени – пудинг будет гуще.
  3. Выложите в стаканы, задекорируйте кубиками манго.

Десерт с семенами чиа и манго​/ Фото Unsplash

Ванильный пудинг с клубникой

  • Время: 45 минут
  • Порции: 4 – 5
  • Калорийность на 100 граммов: 141
  1. Клубнику тщательно помойте, очистите от хвостиков, нарежьте ломтиками.
  2. Рис тщательно помойте, в кастрюле с кипятком отварите в течение десяти минут, сцедите воду.
  3. В кастрюлю выложите рис, добавьте молоко, варите на медленном огне в течение 10 – 12 минут помешивая. Снимите с огня.
  4. Часть клубники измельчите в блендере до состояния пюре, добавьте сахар, ванильный сахар, перемешайте.
  5. Распределите пудинг в стаканы, сверху добавьте клубничное пюре, отправьте в холодильник на один час.
  6. Перед подачей задекорируйте ломтиками клубники.

Пудинг с клубникой/ Фото Unsplash

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Пудинг "Крем-карамель"

  • Время: 45 минут
  • Порции: 4 – 5
  • Калорийность на 100 граммов: 145
  1. Формы для выпечки смажьте сливочным маслом
  2. В кастрюлю выложите сахар, поставьте на огонь, нагрейте до растворения сахара, добавьте воду, перемешайте. Разлейте на дно в формы.
  3. В кастрюле смешайте молоко со сливками, поставьте на огонь, добавьте ванильный сахар, перемешайте, доведите до кипения, но не надо кипятить.
  4. Отдельно перемешайте в миске яйца с сахаром, влейте молоко со сливками, перемешайте до однородной консистенции. Влейте в форму.

Десерт "Крем-карамель" / Фото Unsplash

  1. Формы поставьте в большую форму для выпекания, на дно влейте горячую воду.
  2. Разогрейте духовку до температуры 160 градусов, отправьте запекаться в течение 40 – 45 минут. Достаньте из духовки, оставьте для охлаждения.
  3. Оставьте в холодильник на 5 – 6 часов.
  4. Готовый десерт переверните, выложите на тарелку. Приятного аппетита!