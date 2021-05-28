Латте – изысканный кофейный напиток родом из Италии. В переводе означает молоко. Его готовят из распространенного сорта кофе моко и подогретого молока. За пределами страны, его готовят традиционным способом из порции эспрессо и горячего молока с пышной пеной. Кофейный напиток получается мягким и нежным.
Также в напиток добавляют сахар (по желанию), сиропы, украшают корицей и узорами – латте-арт. Традиционно в кафе его подают в стеклянном бокале.
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Существует похожий напиток под названием – латте макиато, которое готовится добавлением во вспененное молоко кофе, в латте – в кофе вливают молоко.
Как взбить молоко
Для того чтобы сбить молоко, используйте френч-пресс, миксер или блендер. Используйте молоко жирностью не менее 2,5%. Если не употребляете молоко – выбирайте безлактозное.
Калорийность
Кофе считается низкокалорийным продуктом, но при добавлении молока и сахара, калории увеличиваются. Например, на 30 миллилитров молока 2,5% – 18 калорий, а две чайные ложки сахара – 75 калорий.
Время: 5-7 минут
Порции: 2-3
Рецепт латте
- Приготовьте кофе любимым способом. Залейте кипятком кофе, оставьте для настаивания.
Сваренный кофе во френч-прессе / Фото Unsplash
- Молоко вылейте в кастрюлю, разогрейте до 60 градусов в течение 5-7 минут. Не нужно его кипятить.
Подогретое молоко / Фото Pexel
- Вылейте молоко во френч-пресс – взбейте в течение 3-5 минут.
Латте в стакане / Фото Unsplash
- В стакан вылейте кофе, тонкой струйкой влейте молоко и не перемешивайте. Задекорируйте пеной. Приятного аппетита!