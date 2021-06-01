Від 2001 року з ініціативи Продовольчої й сільськогосподарської організації ООН святкують – Всесвітній день молока (World Milk Day). Ця традиція популяризації продукту поширена у багатьох країнах світу.
Користь молока
Молоко — унікальний продукт, створений природою. Це джерело вітамінів, кальцію, мікроелементів для дорослих і дітей.
Молоко використовують безпосередньо в їжу, для приготування перших, других страв, для хлібопекарської випічки, кондитерських виробів та десертів.
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До вашої уваги три рецепти простих десертів, які легкі у приготуванні. Якщо не вживаєте молоко – замініть на будь-яке безлактозне – кокосове, мигдальне, вівсяне.
Молоко/ Фото Pexels
Манговий десерт з насінням чіа
- Час: 35 хвилин
- Порції: 2 – 3
- Калорійність на 100 грамів: 162
- Манго ретельно помийте, почистіть, наріжте кубиками.
- Насіння чіа залийте молоком, залиште на 30 хвилин. Чим довше часу – пудинг буде густішим.
- Викладіть у склянки, задекоруйте кубиками манго.
Десерт з насінням чіа та манго/ Фото Unsplash
Ванільний пудинг з полуницею
- Час: 45 хвилин
- Порції: 4 – 5
- Калорійність на 100 грамів: 141
- Полуницю ретельно помийте, почистіть від хвостиків, наріжте скибочками.
- Рис ретельно помийте, у каструлі з окропом відваріть протягом десяти хвилин, зцідіть воду.
- У каструлю викладіть рис, додайте молоко, варіть на повільному вогні протягом 10 – 12 хвилин, помішуючи. Зніміть з вогню.
- Частину полуниці подрібніть у блендері до стану пюре, додайте цукор, ванільний цукор, перемішайте.
- Розподіліть пудинг у склянки, зверху додайте полуничне пюре, відправте у холодильник на одну годину.
- Перед подачею задекоруйте скибочками полуниці.
Пудинг з полуницею/ Фото Unsplash
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Пудинг "Крем-карамель"
- Час: 45 хвилин
- Порції: 4 – 5
- Калорійність на 100 грамів: 145
- Форми для випікання змастіть вершковим маслом
- У каструлю викладіть цукор, поставте на вогонь, нагрійте до розтанення цукру, додайте воду, перемішайте. Розлийте на дно у форми.
- У каструлі змішайте молоко з вершками, поставте на вогонь, додайте ванільний цукор, перемішайте, доведіть до кипіння, але не треба кип'ятити.
- Окремо перемішайте у мисці яйця з цукром, влийте молоко з вершками, перемішайте до однорідної консистенції. Влийте у форми.
Десерт "Крем-карамель" / Фото Unsplash
- Форми поставте у більшу форму для випікання, на дно влийте гарячу воду.
- Розігрійте духовку до температури 160 градусів, відправте запікатись протягом 40 – 45 хвилин. Дістаньте з духовки, залиште для охолодження.
- Залиште у холодильник на 5 – 6 годин.
- Готовий десерт переверніть, викладіть на тарілку. Смачного!