Від 2001 року з ініціативи Продовольчої й сільськогосподарської організації ООН святкують – Всесвітній день молока (World Milk Day). Ця традиція популяризації продукту поширена у багатьох країнах світу.

Користь молока

Молоко — унікальний продукт, створений природою. Це джерело вітамінів, кальцію, мікроелементів для дорослих і дітей.

Молоко забезпечує потребу організму людини у жиророзчинних вітамінах на 20 — 30 %, у вітамінах B2 і B6 — на 70 %, у вітаміні В12 — майже на 100 %.

Молоко використовують безпосередньо в їжу, для приготування перших, других страв, для хлібопекарської випічки, кондитерських виробів та десертів.

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До вашої уваги три рецепти простих десертів, які легкі у приготуванні. Якщо не вживаєте молоко – замініть на будь-яке безлактозне – кокосове, мигдальне, вівсяне.

Молоко/ Фото Pexels

Манговий десерт з насінням чіа

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 2 – 3

2 – 3 Калорійність на 100 грамів: 162

Інгредієнти:

– 150 мілілітрів молока 2,5 – 3,2%;

– 2 столові ложки насіння чіа;

– 1 манго.

Манго ретельно помийте, почистіть, наріжте кубиками. Насіння чіа залийте молоком, залиште на 30 хвилин. Чим довше часу – пудинг буде густішим. Викладіть у склянки, задекоруйте кубиками манго.

Десерт з насінням чіа та манго/ Фото Unsplash

Ванільний пудинг з полуницею

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 4 – 5

4 – 5 Калорійність на 100 грамів: 141

Інгредієнти:

– 250 мілілітрів молока (або кокосового);

– 150 грамів полуниці;

– ванільний цукор;

– 80 грамів рису;

– 1,5 столові ложки цукру.

Полуницю ретельно помийте, почистіть від хвостиків, наріжте скибочками. Рис ретельно помийте, у каструлі з окропом відваріть протягом десяти хвилин, зцідіть воду. У каструлю викладіть рис, додайте молоко, варіть на повільному вогні протягом 10 – 12 хвилин, помішуючи. Зніміть з вогню. Частину полуниці подрібніть у блендері до стану пюре, додайте цукор, ванільний цукор, перемішайте. Розподіліть пудинг у склянки, зверху додайте полуничне пюре, відправте у холодильник на одну годину. Перед подачею задекоруйте скибочками полуниці.

Пудинг з полуницею/ Фото Unsplash

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Пудинг "Крем-карамель"

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 4 – 5

4 – 5 Калорійність на 100 грамів: 145

Інгредієнти для карамелі:

– 50 мілілітрів води;

– 150 грамів цукру.

Інгредієнти для крему:

– 100 мілілітрів вершків 33%;

– 300 мілілітрів молока 2,5-3,2%;

– 1 яйце;

– 2 жовтки;

– 100 грамів цукру;

– 2 чайні ложки ванільного цукру;

– вершкове масло 82%.

Форми для випікання змастіть вершковим маслом У каструлю викладіть цукор, поставте на вогонь, нагрійте до розтанення цукру, додайте воду, перемішайте. Розлийте на дно у форми. У каструлі змішайте молоко з вершками, поставте на вогонь, додайте ванільний цукор, перемішайте, доведіть до кипіння, але не треба кип'ятити. Окремо перемішайте у мисці яйця з цукром, влийте молоко з вершками, перемішайте до однорідної консистенції. Влийте у форми.

Десерт "Крем-карамель" / Фото Unsplash