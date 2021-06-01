Вкусные десерты из молока: три простых рецепта

1 июня — Всемирный день молока. Мы подготовили для вас три рецепта десертов, которые можно приготовить дома. Сладкие десерты понравятся детям и взрослым.
С 2001 года по инициативе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН отмечают – Всемирный день молока (World Milk Day). Эта традиция популяризации продукта распространена во многих странах мира.
Польза молока
Молоко – уникальный продукт, созданный природой. Это источник витаминов, кальция, микроэлементов для взрослых и детей.
Молоко содержит – витамины В12, что обеспечивает потребность для организма почти на 100%, B2 и B6 – на 70%, жирорастворимые витамины – 20 – 30%.
Молоко используют непосредственно в пищу, для приготовления первых, вторых блюд, для хлебопекарной выпечки, кондитерских изделий и десертов.
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К вашему вниманию три рецепта простых десертов, которые легко приготовить в домашних условиях. Если не употребляете молоко – замените на любое на безлактозное – кокосовое, миндальное, овсяное.
Молоко/ Фото Pexels
Манговый десерт с семенами чиа
- Время: 35 минут
- Порции: 2 – 3
- Калорийность на 100 граммов: 162
– 150 миллилитров молока 2,5 – 3,2%;
– 2 столовые ложки семян чиа;
– 1 манго.
- Манго тщательно помойте, очистите, нарежьте кубиками.
- Семена чиа залейте молоком, оставьте на 30 минут. Чем дольше времени – пудинг будет гуще.
- Выложите в стаканы, задекорируйте кубиками манго.
Десерт с семенами чиа и манго/ Фото Unsplash
Ванильный пудинг с клубникой
- Время: 45 минут
- Порции: 4 – 5
- Калорийность на 100 граммов: 141
– 250 миллилитров молока (или кокосового);
– 150 граммов клубники;
– ванильный сахар;
– 80 граммов риса;
– 1,5 столовые ложки сахара.
- Клубнику тщательно помойте, очистите от хвостиков, нарежьте ломтиками.
- Рис тщательно помойте, в кастрюле с кипятком отварите в течение десяти минут, сцедите воду.
- В кастрюлю выложите рис, добавьте молоко, варите на медленном огне в течение 10 – 12 минут помешивая. Снимите с огня.
- Часть клубники измельчите в блендере до состояния пюре, добавьте сахар, ванильный сахар, перемешайте.
- Распределите пудинг в стаканы, сверху добавьте клубничное пюре, отправьте в холодильник на один час.
- Перед подачей задекорируйте ломтиками клубники.
Пудинг с клубникой/ Фото Unsplash
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Пудинг "Крем-карамель"
- Время: 45 минут
- Порции: 4 – 5
- Калорийность на 100 граммов: 145
– 50 миллилитров воды;
– 150 граммов сахара. Ингредиенты для крема:
– 100 миллилитров сливок 33%;
– 300 миллилитров молока 2,5-3,2%;
– 1 яйцо;
– 2 желтка;
– 100 граммов сахара;
– 2 чайные ложки ванильного сахара;
– сливочное масло 82%.
- Формы для выпечки смажьте сливочным маслом
- В кастрюлю выложите сахар, поставьте на огонь, нагрейте до растворения сахара, добавьте воду, перемешайте. Разлейте на дно в формы.
- В кастрюле смешайте молоко со сливками, поставьте на огонь, добавьте ванильный сахар, перемешайте, доведите до кипения, но не надо кипятить.
- Отдельно перемешайте в миске яйца с сахаром, влейте молоко со сливками, перемешайте до однородной консистенции. Влейте в форму.
Десерт "Крем-карамель" / Фото Unsplash
- Формы поставьте в большую форму для выпекания, на дно влейте горячую воду.
- Разогрейте духовку до температуры 160 градусов, отправьте запекаться в течение 40 – 45 минут. Достаньте из духовки, оставьте для охлаждения.
- Оставьте в холодильник на 5 – 6 часов.
- Готовый десерт переверните, выложите на тарелку. Приятного аппетита!