Вкусные десерты из молока: три простых рецепта

1 июня — Всемирный день молока. Мы подготовили для вас три рецепта десертов, которые можно приготовить дома. Сладкие десерты понравятся детям и взрослым.

С 2001 года по инициативе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН отмечают – Всемирный день молока (World Milk Day). Эта традиция популяризации продукта распространена во многих странах мира.

Польза молока

Молоко – уникальный продукт, созданный природой. Это источник витаминов, кальция, микроэлементов для взрослых и детей.

Молоко содержит – витамины В12, что обеспечивает потребность для организма почти на 100%, B2 и B6 – на 70%, жирорастворимые витамины – 20 – 30%.

Молоко используют непосредственно в пищу, для приготовления первых, вторых блюд, для хлебопекарной выпечки, кондитерских изделий и десертов.

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К вашему вниманию три рецепта простых десертов, которые легко приготовить в домашних условиях. Если не употребляете молоко – замените на любое на безлактозное – кокосовое, миндальное, овсяное.

Молоко/ Фото Pexels

Манговый десерт с семенами чиа

Время: 35 минут

35 минут Порции: 2 – 3

2 – 3 Калорийность на 100 граммов: 162

Манго тщательно помойте, очистите, нарежьте кубиками. Семена чиа залейте молоком, оставьте на 30 минут. Чем дольше времени – пудинг будет гуще. Выложите в стаканы, задекорируйте кубиками манго.

– 150 миллилитров молока 2,5 – 3,2%;– 2 столовые ложки семян чиа;– 1 манго.

Десерт с семенами чиа и манго​/ Фото Unsplash

Ванильный пудинг с клубникой

Время: 45 минут

45 минут Порции: 4 – 5

4 – 5 Калорийность на 100 граммов: 141

Клубнику тщательно помойте, очистите от хвостиков, нарежьте ломтиками. Рис тщательно помойте, в кастрюле с кипятком отварите в течение десяти минут, сцедите воду. В кастрюлю выложите рис, добавьте молоко, варите на медленном огне в течение 10 – 12 минут помешивая. Снимите с огня. Часть клубники измельчите в блендере до состояния пюре, добавьте сахар, ванильный сахар, перемешайте. Распределите пудинг в стаканы, сверху добавьте клубничное пюре, отправьте в холодильник на один час. Перед подачей задекорируйте ломтиками клубники.

– 250 миллилитров молока (или кокосового);– 150 граммов клубники;– ванильный сахар;– 80 граммов риса;– 1,5 столовые ложки сахара.

Пудинг с клубникой/ Фото Unsplash

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Пудинг "Крем-карамель"

Время: 45 минут

45 минут Порции: 4 – 5

4 – 5 Калорийность на 100 граммов: 145

Формы для выпечки смажьте сливочным маслом В кастрюлю выложите сахар, поставьте на огонь, нагрейте до растворения сахара, добавьте воду, перемешайте. Разлейте на дно в формы. В кастрюле смешайте молоко со сливками, поставьте на огонь, добавьте ванильный сахар, перемешайте, доведите до кипения, но не надо кипятить. Отдельно перемешайте в миске яйца с сахаром, влейте молоко со сливками, перемешайте до однородной консистенции. Влейте в форму.

– 50 миллилитров воды;– 150 граммов сахара.– 100 миллилитров сливок 33%;– 300 миллилитров молока 2,5-3,2%;– 1 яйцо;– 2 желтка;– 100 граммов сахара;– 2 чайные ложки ванильного сахара;– сливочное масло 82%.

Десерт "Крем-карамель" / Фото Unsplash