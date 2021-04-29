Рецепт диетического кулича без дрожжей на Пасху
Очень вкусная пасха, которую вы с легкостью приготовите дома. Читайте рецепт и айда готовить вместе!
Источник:инстаграм Fat Killers
Пасха состоит из полезных ингредиентов: кукурузной, рисовой муки, кокосового масла и подсластителя. Ароматная выпечка с цедрой, изюмом готовится на кефире. Украсить выпечку можно классической белковой глазурью.
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Рецепт пасхи
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске соедините желтки с подсластителем, взбейте миксером, добавьте кефир, перемешайте.
- Апельсин помойте, натрите на крупной терке.
- Соду погасить уксусом.
- Далее – добавьте растопленное масло, соду, апельсиновую цедру, лимонный сок, муку, ванильный сахар, разрыхлитель.
- Взбейте белки с щепоткой соли, влейте в желтки, перемешайте осторожно лопаткой.
- В тесто добавьте изюм, сухофрукты.
- Форму диаметром 11 сантиметров смажьте кокосовым или сливочным маслом.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 50 минут.
- Достаньте из духовки, оставьте для охлаждения, задекорируйте глазурью, фруктами. Приятного аппетита!
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