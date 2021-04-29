Очень вкусная пасха, которую вы с легкостью приготовите дома. Читайте рецепт и айда готовить вместе!

Пасха состоит из полезных ингредиентов: кукурузной, рисовой муки, кокосового масла и подсластителя. Ароматная выпечка с цедрой, изюмом готовится на кефире. Украсить выпечку можно классической белковой глазурью.

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Рецепт пасхи

Ингредиенты:

– 150 граммов рисовой муки;

– 50 граммов кукурузной муки;

– 150 граммов кефира;

– 4 яйца;

– 30 граммов кокосового масла (или сливочного масла 82%);

– изюм, сухофрукты;

– 10 граммов разрыхлителя;

– 2 грамма соды;

– уксус;

– 10 граммов ванильного сахара;

– апельсиновая цедра;

– подсластитель;

– лимонный сок.