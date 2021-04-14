Глазурь для паски можно с легкостью приготовить дома. Кулинарный эксперт Таня Литвинова поделилась тремя рецептами. Обязательно попробуйте.

Татьяна Литвинова рассказывает как приготовить глазурь для паски – из белков, ягод, с желатином, которые прекрасно застывают и не трескаются. Вы можете привлечь детей к приготовлению и украшению.

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Белковая глазурь

Ингредиенты:

– 100 граммов белков;

– 200 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– щепотка соли;

– 0,5 чайной ложки лимонной кислоты;

– безе.

В кастрюлю выложите белки, добавьте сахар, поставьте на водяную баню, разогрейте несколько минут, добавьте лимонную кислоту, помешивая до полного растворения сахара. Снимите с огня, взбейте миксером. Смажьте паску глазурью, задекорируйте безе.

Ягодная глазурь

Ингредиенты:

– 50 граммов пюре из смородины;

– 270 граммов сахарной пудры.

Замороженные ягоды заранее выложите из холодильника. Пропустите через сито до состояния пюре, добавьте сахарную пудру, перемешайте венчиком до однородной консистенции. Смажьте глазурью паску, украсьте.

Глазурь с желатином

Ингредиенты:

– 10 граммов желатина;

– 90 миллилитров воды;

– 200 граммов сахара,

– 1 столовая ложка лимонного сока

– сушеный лайм, безе.

Порции: 2–3

В миску выложите желатин, добавьте холодную воду. Поставьте кастрюлю воду с сахаром на огонь, растопите несколько минут, добавьте лимонный сок. Снимите с огня, добавьте желатин, перемешайте до растворения. Взбейте миксером. Смажьте готовой глазурью паску, задекорируйте безе и лаймом. Приятного аппетита!

Три рецепты глазури для кулича от Тани Литвиновой в видео: