Три рецепта глазури для паски от Тани Литвиновой
Глазурь для паски можно с легкостью приготовить дома. Кулинарный эксперт Таня Литвинова поделилась тремя рецептами. Обязательно попробуйте.
Источник:YouTube Тани Литвиновой
Татьяна Литвинова рассказывает как приготовить глазурь для паски – из белков, ягод, с желатином, которые прекрасно застывают и не трескаются. Вы можете привлечь детей к приготовлению и украшению.
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Белковая глазурь
- В кастрюлю выложите белки, добавьте сахар, поставьте на водяную баню, разогрейте несколько минут, добавьте лимонную кислоту, помешивая до полного растворения сахара. Снимите с огня, взбейте миксером.
- Смажьте паску глазурью, задекорируйте безе.
Ягодная глазурь
- Замороженные ягоды заранее выложите из холодильника.
- Пропустите через сито до состояния пюре, добавьте сахарную пудру, перемешайте венчиком до однородной консистенции.
- Смажьте глазурью паску, украсьте.
Глазурь с желатином
Порции: 2–3
- В миску выложите желатин, добавьте холодную воду.
- Поставьте кастрюлю воду с сахаром на огонь, растопите несколько минут, добавьте лимонный сок. Снимите с огня, добавьте желатин, перемешайте до растворения.
- Взбейте миксером.
- Смажьте готовой глазурью паску, задекорируйте безе и лаймом. Приятного аппетита!
Три рецепты глазури для кулича от Тани Литвиновой в видео:
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