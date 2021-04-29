Рецепт дієтичної паски без дріжджів на Великдень
Надзвичайно смачна паска, яку ви з легкістю приготуєте вдома. Читайте рецепт та гайда готувати разом!
Джерело:інстаграм Fat Killers
Паска складається з корисних інгредієнтів: кукурудзяного, рисового борошна, кокосової олії та підсолоджувача. Ароматна випічка з цедрою, родзинками готується на кефірі. Прикрасити випічку можете класичною білковою глазур'ю.
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Рецепт паски
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці з'єднайте жовтки з підсолоджувачем, збийте міксером, додайте кефір, перемішайте.
- Апельсин помийте, натріть на грубій тертці.
- Соду погасіть оцтом.
- Далі – додайте розтоплене масло, соду, апельсинову цедру, лимонний сік, борошно, ванільний цукор, розпушувач.
- Збийте білки з дрібкою солі, влийте до жовтків, перемішайте обережно лопаткою.
- У тісто додайте родзинки, сухофрукти.
- Форму діаметром 11 сантиметрів змастіть кокосовим або вершковим маслом.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 50 хвилин.
- Дістаньте з духовки, залиште для охолодження, задекоруйте глазур'ю, фруктами. Смачного!
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