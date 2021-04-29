Надзвичайно смачна паска, яку ви з легкістю приготуєте вдома. Читайте рецепт та гайда готувати разом!

Паска складається з корисних інгредієнтів: кукурудзяного, рисового борошна, кокосової олії та підсолоджувача. Ароматна випічка з цедрою, родзинками готується на кефірі. Прикрасити випічку можете класичною білковою глазур'ю.

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Рецепт паски

Інгредієнти:

– 150 грамів рисового борошна;

– 50 грамів кукурудзяного борошна;

– 150 грамів кефіру;

– 4 яйця;

– 30 грамів кокосової олії (або вершкового масла 82%);

– родзинки, сухофрукти;

– 10 грамів розпушувача;

– 2 грами соди;

– оцет;

– 10 грамів ванільного цукру;

– апельсинова цедра;

– підсолоджувач;

– лимонний сік.