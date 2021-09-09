Рыбу и рис кулинарка-выдумщица завернула... в листья свежего салата. И справилась со всем за 5 минут!
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Рецепт диетической шаурмы за 5 минут
- Время: 5 минут
- Порции: 6 – 8
Диетическая шаурма / Скриншот с видео кулинарки
Приготовление:
- Тщательно помойте и просушите листья салата на слое бумажного полотенца.
- Соедините в миске рис, крем-сыр и тунец.
Приготовление шаурмы / Скриншот с видео кулинарки
- Мелко нарежьте укроп и огурец, добавьте к рису. Тщательно перемешайте начинку.
Приготовление шаурмы / Скриншот с видео кулинарки
- По желанию посолите начинку.
Приготовление шаурмы / Скриншот с видео кулинарки
- Выложите листья салата на блюдо, в центр – начинку и аккуратно сформируйте рулет, подвернув внутрь края.
- Диетическая шаурма с рыбой готова.
- Приятного аппетита!
Приготовление шаурмы с рыбой – видео: