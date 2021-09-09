Пильно стежите за своєю фігурою? У нас є для вас рецепт "здорової" шаурми з рибою та рисом, загорнутої у листя свіжого салату. Вона не тільки корисна і низькокалорійна, а й дуже смачна.

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Рецепт дієтичної шаурми за 5 хвилин

  • Час: 5 хвилин
  • Порції: 6 – 8


Дієтична шаурма / Скріншот з відео кухаря

Приготування:

  1. Ретельно помийте та просушіть листя салату на шарі паперового рушника.
  1. З'єднайте в мисочці рис, крем-сир та тунець.


Приготування шаурми / Скріншот з відео кухаря

  1. Дрібно наріжте кріп та огірок, додайте до рису. Ретельно перемішайте начинку.


Приготування шаурми / Скріншот з відео кухаря

  1. За бажанням посоліть начинку.


Приготування шаурми / Скріншот з відео кухаря

  1. Викладіть листя салату на тарілку, в центр додайте начинку та загорніть.
  1. Дієтична шаурма з рибою готова. Смачного!

Рецепт приготування шаурми з рибою – відео: