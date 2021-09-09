Пильно стежите за своєю фігурою? У нас є для вас рецепт "здорової" шаурми з рибою та рисом, загорнутої у листя свіжого салату. Вона не тільки корисна і низькокалорійна, а й дуже смачна.
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Рецепт дієтичної шаурми за 5 хвилин
- Час: 5 хвилин
- Порції: 6 – 8
Дієтична шаурма / Скріншот з відео кухаря
Приготування:
- Ретельно помийте та просушіть листя салату на шарі паперового рушника.
- З'єднайте в мисочці рис, крем-сир та тунець.
Приготування шаурми / Скріншот з відео кухаря
- Дрібно наріжте кріп та огірок, додайте до рису. Ретельно перемішайте начинку.
Приготування шаурми / Скріншот з відео кухаря
- За бажанням посоліть начинку.
Приготування шаурми / Скріншот з відео кухаря
- Викладіть листя салату на тарілку, в центр додайте начинку та загорніть.
- Дієтична шаурма з рибою готова. Смачного!
Рецепт приготування шаурми з рибою – відео: