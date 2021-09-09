Пильно стежите за своєю фігурою? У нас є для вас рецепт "здорової" шаурми з рибою та рисом, загорнутої у листя свіжого салату. Вона не тільки корисна і низькокалорійна, а й дуже смачна.

Читайте також У Кулінарному центрі МХП відбулась унікальна дегустація вин: як це було

Рецепт дієтичної шаурми за 5 хвилин

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 6 – 8



Дієтична шаурма / Скріншот з відео кухаря

Інгредієнти:

– 150 г відвареного рису;

– 140 г тунця в олії;

– 100 г крем-сиру;

– 2 шт. свіжого огірка;

– листя салату;

– кріп на ваш смак;

– сіль на ваш смак.

Приготування:

Ретельно помийте та просушіть листя салату на шарі паперового рушника.

З'єднайте в мисочці рис, крем-сир та тунець.



Приготування шаурми / Скріншот з відео кухаря

Дрібно наріжте кріп та огірок, додайте до рису. Ретельно перемішайте начинку.



Приготування шаурми / Скріншот з відео кухаря

За бажанням посоліть начинку.



Приготування шаурми / Скріншот з відео кухаря

Викладіть листя салату на тарілку, в центр додайте начинку та загорніть.

Дієтична шаурма з рибою готова. Смачного!

Рецепт приготування шаурми з рибою – відео: