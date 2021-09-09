Диетическая шаурма за 5 минут: рецепт с тунцом и рисом

Тщательно следите за фигурой? Лиза Глинская подготовила для вас рецепт "здоровой" шаурмы. Она и вкусна, и низкокалорийна. Просто золотая середина!

Рыбу и рис кулинарка-выдумщица завернула... в листья свежего салата. И справилась со всем за 5 минут!

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Рецепт диетической шаурмы за 5 минут

Время : 5 минут

: 5 минут Порции: 6 – 8



Диетическая шаурма / Скриншот с видео кулинарки

- 150 г отварного риса;- 140 г тунца в масле;- 100 г крем-сыра;- 2 шт. свежего огурца;- листья салата;- укроп на ваш вкус;- соль по вашему вкусу.

Приготовление:

Тщательно помойте и просушите листья салата на слое бумажного полотенца. Соедините в миске рис, крем-сыр и тунец.



Приготовление шаурмы / Скриншот с видео кулинарки

Мелко нарежьте укроп и огурец, добавьте к рису. Тщательно перемешайте начинку.



Приготовление шаурмы / Скриншот с видео кулинарки

По желанию посолите начинку.



Приготовление шаурмы / Скриншот с видео кулинарки

Выложите листья салата на блюдо, в центр – начинку и аккуратно сформируйте рулет, подвернув внутрь края. Диетическая шаурма с рыбой готова. Приятного аппетита!

Приготовление шаурмы с рыбой – видео: