Диетическая шаурма за 5 минут: рецепт с тунцом и рисом
9 сентября 2021 , 16:18Читати новину українською
Источник:инстаграм Лизы Глинской
Тщательно следите за фигурой? Лиза Глинская подготовила для вас рецепт "здоровой" шаурмы. Она и вкусна, и низкокалорийна. Просто золотая середина!
Рыбу и рис кулинарка-выдумщица завернула... в листья свежего салата. И справилась со всем за 5 минут!
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Рецепт диетической шаурмы за 5 минут
- Время: 5 минут
- Порции: 6 – 8
Диетическая шаурма / Скриншот с видео кулинарки
- 150 г отварного риса;
- 140 г тунца в масле;
- 100 г крем-сыра;
- 2 шт. свежего огурца;
- листья салата;
- укроп на ваш вкус;
- соль по вашему вкусу.
Приготовление:
- Тщательно помойте и просушите листья салата на слое бумажного полотенца.
- Соедините в миске рис, крем-сыр и тунец.
Приготовление шаурмы / Скриншот с видео кулинарки
- Мелко нарежьте укроп и огурец, добавьте к рису. Тщательно перемешайте начинку.
Приготовление шаурмы / Скриншот с видео кулинарки
- По желанию посолите начинку.
Приготовление шаурмы / Скриншот с видео кулинарки
- Выложите листья салата на блюдо, в центр – начинку и аккуратно сформируйте рулет, подвернув внутрь края.
- Диетическая шаурма с рыбой готова.
- Приятного аппетита!
Приготовление шаурмы с рыбой – видео: