Диетическая шаурма за 5 минут: рецепт с тунцом и рисом

9 сентября 2021 , 16:18
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Источник:

инстаграм Лизы Глинской

Тщательно следите за фигурой? Лиза Глинская подготовила для вас рецепт "здоровой" шаурмы. Она и вкусна, и низкокалорийна. Просто золотая середина!

Рыбу и рис кулинарка-выдумщица завернула... в листья свежего салата. И справилась со всем за 5 минут!

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Рецепт диетической шаурмы за 5 минут

  • Время: 5 минут
  • Порции: 6 – 8


Диетическая шаурма / Скриншот с видео кулинарки

Ингредиенты:
- 150 г отварного риса;
- 140 г тунца в масле;
- 100 г крем-сыра;
- 2 шт. свежего огурца;
- листья салата;
- укроп на ваш вкус;
- соль по вашему вкусу.

Приготовление:

  1. Тщательно помойте и просушите листья салата на слое бумажного полотенца.
  2. Соедините в миске рис, крем-сыр и тунец.


Приготовление шаурмы / Скриншот с видео кулинарки

  1. Мелко нарежьте укроп и огурец, добавьте к рису. Тщательно перемешайте начинку.


Приготовление шаурмы / Скриншот с видео кулинарки

  1. По желанию посолите начинку.


Приготовление шаурмы / Скриншот с видео кулинарки

  1. Выложите листья салата на блюдо, в центр – начинку и аккуратно сформируйте рулет, подвернув внутрь края.
  2. Диетическая шаурма с рыбой готова.
  3. Приятного аппетита!

Приготовление шаурмы с рыбой – видео:

 

Автор: Богданна Рибак