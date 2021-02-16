Диетические куриные рулеты за 10 минут: рецепт шеф-повара Алика Мкртчяна
Участник 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" Алик Мкртчян старается следить за своей фигурой и поделился рецептом полезных куриных рулетов, которые можно есть на диете.
Источник:инстаграм Алика Мкртчяна
Харизматичный шеф-повар и бренд-шеф Алик Мкртчян поделился с читателями рецептом вкусных куриных рулетов, которые он готовит за 10 минут.
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Кстати, куриные рулеты чрезвычайно полезны и не повредят вашей фигуре. Для блюда вам нужно всего три ингредиента и 10 минут на приготовление.
Как приготовить диетические куриные рулеты
- Тщательно помойте мясо, просушите бумажным полотенцем и разрежьте вдоль. Отбейте куриное филе под пищевой пленкой, чтобы не порвать его.
- Посолите и поперчите отбитое куриное филе и выложите в середину сыр Фета и авокадо нарезанное кусочками.
- Осторожно заверните филе в рулет и закрепите зубочистками.
- Куриные рулеты можно запечь в духовке, а можно приготовить на сковородке. Приятного аппетита!
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