Участник 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" Алик Мкртчян старается следить за своей фигурой и поделился рецептом полезных куриных рулетов, которые можно есть на диете.

Харизматичный шеф-повар и бренд-шеф Алик Мкртчян поделился с читателями рецептом вкусных куриных рулетов, которые он готовит за 10 минут.

Читайте также Хачапури с курицей и грибами: домашний рецепт

Кстати, куриные рулеты чрезвычайно полезны и не повредят вашей фигуре. Для блюда вам нужно всего три ингредиента и 10 минут на приготовление.

Как приготовить диетические куриные рулеты

Ингредиенты:

– куриное филе;

– авокадо;

– сыр Фета.