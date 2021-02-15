Хачапури с курицей и грибами: домашний рецепт
Приготовьте хачапури с сочной курицей и грибами на обед или ужин. Даже если вы следите за своей фигурой, не следует отказывать себе в этом удовольствии.
Источник:Наша Ряба
Хачапури – традиционное блюдо грузинской кухни. Его готовят круглой формы или конвертом с различными видами сыра, с добавлением яиц. Этот рецепт хачапури с хрустящей корочкой снаружи и сочной начинкой внутри с добавлением куриного филе, грибов прекрасно дополняют блюдо.
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Рецепт хачапури с курицей и грибами
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске соедините дрожжи в теплом молоке, добавьте сахар, соль, сливочное масло и половину муки. Оставьте на 10 минут. Далее – добавляем оставшуюся муку. Накройте полотенцем, для того, чтобы тесто поднялось, оставьте на 1,5-2 часа.
- Для приготовления начинки помойте куриное мясо, нарежьте кубиками.
- Помойте грибы, нарежьте ломтиками.
- Очистите лук, нарежьте полукольцами, обжарьте на сковороде с маслом, добавьте кубики мяса, грибов, соль перец.
- Сыр натрите на крупной терке.
- Готовую начинку выложите в миску, добавьте тертый сыр.
- Замесите тесто, cформуйте шарик, оставьте подойти еще 30-40 минут.
- Раскатайте из теста квадрат, выложите на середину начинку и накройте верхним коржом, сформируйте конверт.
- В миске взбейте яйцо.
- Разогрейте духовку при температуре 160 градусов, выложите хачапури на противень, сверху смажьте яйцом, отправьте запекаться в течение 30-35 минут.
- Помойте базилик, измельчите ножом.
- Выложите на тарелку. Перед подачей задекорируйте базиликом. Приятного аппетита!
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