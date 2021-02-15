Приготовьте хачапури с сочной курицей и грибами на обед или ужин. Даже если вы следите за своей фигурой, не следует отказывать себе в этом удовольствии.

Хачапури – традиционное блюдо грузинской кухни. Его готовят круглой формы или конвертом с различными видами сыра, с добавлением яиц. Этот рецепт хачапури с хрустящей корочкой снаружи и сочной начинкой внутри с добавлением куриного филе, грибов прекрасно дополняют блюдо. Читайте також Як приготувати нагетси з курячої грудки: рецепт на будь–який смак Рецепт хачапури с курицей и грибами Ингредиенты:

– 300 граммов куриного филе;

– 50 граммов лука;

– 200 граммов грибов (шампиньоны);

– 600 граммов сыра Сулугуни;

– масло для жарки;

– 4 яйца;

– базилик. Ингредиенты для теста:

– 200 граммов молока 2,5-3,2%;

– 5 граммов сухих дрожжей;

– 1 чайная ложка сахара;

– 320 граммов муки;

– 90 граммов сливочного масла 82%;

– соль. Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске соедините дрожжи в теплом молоке, добавьте сахар, соль, сливочное масло и половину муки. Оставьте на 10 минут. Далее – добавляем оставшуюся муку. Накройте полотенцем, для того, чтобы тесто поднялось, оставьте на 1,5-2 часа. Для приготовления начинки помойте куриное мясо, нарежьте кубиками. Помойте грибы, нарежьте ломтиками. Очистите лук, нарежьте полукольцами, обжарьте на сковороде с маслом, добавьте кубики мяса, грибов, соль перец. Сыр натрите на крупной терке. Готовую начинку выложите в миску, добавьте тертый сыр. Замесите тесто, cформуйте шарик, оставьте подойти еще 30-40 минут. Раскатайте из теста квадрат, выложите на середину начинку и накройте верхним коржом, сформируйте конверт. В миске взбейте яйцо. Разогрейте духовку при температуре 160 градусов, выложите хачапури на противень, сверху смажьте яйцом, отправьте запекаться в течение 30-35 минут. Помойте базилик, измельчите ножом. Выложите на тарелку. Перед подачей задекорируйте базиликом. Приятного аппетита!