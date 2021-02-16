Дієтичні курячі рулети за 10 хвилин: рецепт шеф-кухаря Аліка Мкртчяна
Учасник 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" Алік Мкртчян намагається стежити за своєю фігурою та поділився рецептом корисних курячих рулетів, які можна їсти на дієті.
Джерело:інстаграм Аліка Мкртчяна
Харизматичний шеф-кухар та бренд-шеф Алік Мкртчян поділився із читачами рецептом смачних курячих рулетів, які він готує за 10 хвилин.
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До речі, курячі рулети надзвичайно корисні та не зашкодять вашій фігурі. Для страви вам потрібно всьо три інгредієнти та 10 хвилин на приготування.
Як приготувати дієтичні курячі рулети
- Ретельно помийте м'ясо, просушіть паперовим рушником та розріжте повздовж. Відбийте куряче філе під харчовою плівкою, щоб не пошматувати його.
- Посоліть та поперчіть відбите куряче філе та викладіть на серединку сир Фета та авокадо нарізане шматочками.
- Обережно загорніть філе в рулет та закріпіть зубочистками.
- Курячі рулети можна запекти в духовці, а можна приготувати на сковорідці. Смачного!
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