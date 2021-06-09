После завершения рабочего дня, у вас нет времени проводить на кухне. Мы предлагаем вам три рецепта вкусных блюд, которые можно приготовить за 20 – 30 минут.
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Если вы следите за своей фигурой, то овощные и диетические блюда вам понравятся. Они не только вкусные, но и полезные и питательные.
Запеченные в духовке кабачки с сыром / Фото Freepik
Запеченные кабачки с сыром
- Время: 15 минут
- Порции: 2 – 3
- Калорийность на 100 граммов: 53 ккал
- Для приготовления блюда тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- Кабачки помойте, очистите, нарежьте ломтиками.
- Сыр натрите на крупной терке.
- Отдельно в миске взбейте яйцо, отдельно выложите муку и панировочные сухари перемешайте с сыром.
- Окуните кабачки в яйцо, муку, в панировочные сухари с сыром.
- Противень выстелите пергаментом, выложите кабачки.
- Разогрейте духовку до температуры 200 градусов, отправьте запекаться в течение 20 минут.
- Выложите на тарелку.
Лосось со спаржей / Фото Рexels
Лосось запеченный в духовке со спаржей
- Время: 13 –20 минут
- Порции: 1 – 2
- Калорийность на 100 граммов: 203 ккал
- Филе лосося очистите, добавьте лимонный сок, сбрызните оливковым маслом, добавьте соль, перец, заверните в фольгу.
- Спаржу тщательно помойте, выложите в тарелку, залейте водой, сцедите воду. Удалите грубые концы 2 – 3 сантиметра, сбрызните маслом, добавьте соль, перец.
- Разогрейте духовку до температуры 200 градусов. Противень выстелите пергаментом, выложите спаржу и лосось. Отправьте запекаться в течение 13 минут спаржу, а рыбу – 20 минут до готовности. Выложите на тарелку.
Суп из брокколи / Фото Pexels
Суп со шпинатом и брокколи
- Время: 20 минут
- Порции: 4
- Калорийность на 100 граммов: 39 ккал
- Брокколи помойте, разделите на соцветия, отварите в подсоленном кипятке в течение 5 – 7 минут.
- Лук, морковь очистите, нарежьте кубиками, обжарьте на сковороде с маслом до готовности, добавьте в брокколи, добавьте соль, перец.
- Выложите шпинат, измельчите блендером до состояния пюре. По желанию добавьте сливки.
- Выложите в тарелку. Подавайте с сухариками. Приятного аппетита!