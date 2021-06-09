Після завершення робочого дня, ви не маєте багато часу проводити на кухні. Ми пропонуємо вам три рецепти смачних страв, які можна приготувати за 20 – 30 хвилин.
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Якщо ви слідкуєте за своєю фігурою, то ці овочеві та дієтичні страви вам сподобаються. Вони не тільки смачні, а й корисні та поживні.
Запечені у духовці кабачки з сиром/ Фото Freepik
Запечені кабачки з сиром
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2 – 3
- Калорійність на 100 грамів: 53 ккал
- Для приготування страви ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- Кабачки помийте, почистіть, наріжте скибочками.
- Сир натріть на грубій тертці.
- Окремо у мисці збийте яйце, окремо викладіть борошно і панірувальні сухарі перемішайте з сиром.
- Занурте кабачки в яйце, борошно, в панірувальні сухарі з сиром.
- Деко вистеліть пергаментом, викладіть кабачки.
- Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатись протягом 20 хвилин.
- Викладіть на тарілку.
Лосось зі спаржею/ Фото Рexels
Лосось запечений у духовці зі спаржею
- Час: 13 -20 хвилин
- Порції: 1 – 2
- Калорійність на 100 грамів: 203 ккал
- Філе лосося почистіть, додайте лимонний сік, збризніть оливковою олією, сіль, перець, загорніть у фольгу.
- Спаржу ретельно помийте, викладіть у тарілку залийте водою, зцідіть воду. Видаліть грубі кінці 2-3 сантиметри, збризніть олією, додайте сіль, перець.
- Розігрійте духовку до температури 200 градусів. Деко вистеліть пергаментом, викладіть спаржу та лосось. Відправте запікатись протягом 13 хвилин спаржу, а рибу – 20 хвилин до готовності. Викладіть на тарілку.
Суп з броколі/ Фото Рexels
Суп зі шпинатом та броколі
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4
- Калорійність на 100 грамів: 39 ккал
- Броколі помийте, розділіть на суцвіття, відваріть у підсоленому окропі протягом 5 –7 хвилин.
- Цибулю, моркву почистіть, наріжте кубиками, обсмажте на пательні з олією до готовності, додайте у броколі, додайте сіль, перець.
- Викладіть шпинат, подрібніть блендером до стану пюре. За бажанням додайте вершки.
- Викладіть у тарілку. Подавайте з сухариками. Смачного!