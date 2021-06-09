Після завершення робочого дня, ви не маєте багато часу проводити на кухні. Ми пропонуємо вам три рецепти смачних страв, які можна приготувати за 20 – 30 хвилин.

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Якщо ви слідкуєте за своєю фігурою, то ці овочеві та дієтичні страви вам сподобаються. Вони не тільки смачні, а й корисні та поживні.

Запечені у духовці кабачки з сиром/ Фото Freepik

Запечені кабачки з сиром

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2 – 3

2 – 3 Калорійність на 100 грамів: 53 ккал

Інгредієнти:

– 2 – 3 кабачки;

– 50 грамів сиру;

– 1 яйце;

– панірувальні сухарі;

– сіль.

Для приготування страви ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. Кабачки помийте, почистіть, наріжте скибочками. Сир натріть на грубій тертці. Окремо у мисці збийте яйце, окремо викладіть борошно і панірувальні сухарі перемішайте з сиром. Занурте кабачки в яйце, борошно, в панірувальні сухарі з сиром. Деко вистеліть пергаментом, викладіть кабачки. Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатись протягом 20 хвилин. Викладіть на тарілку.

Лосось зі спаржею/ Фото Рexels

Лосось запечений у духовці зі спаржею

Час: 13 -20 хвилин

13 -20 хвилин Порції: 1 – 2

1 – 2 Калорійність на 100 грамів: 203 ккал

Інгредієнти:

– 200 грамів філе лосося;

– пучок спаржі;

– оливкова олія;

– лимонний сік;

– сіль;

– перець.

Філе лосося почистіть, додайте лимонний сік, збризніть оливковою олією, сіль, перець, загорніть у фольгу. Спаржу ретельно помийте, викладіть у тарілку залийте водою, зцідіть воду. Видаліть грубі кінці 2-3 сантиметри, збризніть олією, додайте сіль, перець. Розігрійте духовку до температури 200 градусів. Деко вистеліть пергаментом, викладіть спаржу та лосось. Відправте запікатись протягом 13 хвилин спаржу, а рибу – 20 хвилин до готовності. Викладіть на тарілку.

Суп з броколі/ Фото Рexels

Суп зі шпинатом та броколі

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 4

4 Калорійність на 100 грамів: 39 ккал

Інгредієнти:

– 300 грамів броколі;

– 30 грамів шпинату;

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– рослинна олія;

– сіль;

– перець.