Після завершення робочого дня, ви не маєте багато часу проводити на кухні. Ми пропонуємо вам три рецепти смачних страв, які можна приготувати за 20 – 30 хвилин.

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Якщо ви слідкуєте за своєю фігурою, то ці овочеві та дієтичні страви вам сподобаються. Вони не тільки смачні, а й корисні та поживні.

Запечені у духовці кабачки з сиром/ Фото Freepik

Запечені кабачки з сиром 

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 2 – 3
  • Калорійність на 100 грамів: 53 ккал
  1. Для приготування страви ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
  2. Кабачки помийте, почистіть, наріжте скибочками.
  3. Сир натріть на грубій тертці.
  4. Окремо у мисці збийте яйце, окремо викладіть борошно і панірувальні сухарі перемішайте з сиром.
  5. Занурте кабачки в яйце, борошно, в панірувальні сухарі з сиром.
  6. Деко вистеліть пергаментом, викладіть кабачки.
  7. Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатись протягом 20 хвилин.
  8. Викладіть на тарілку.

Лосось зі спаржею/ Фото Рexels

Лосось запечений у духовці зі спаржею 

  • Час: 13 -20 хвилин
  • Порції: 1 – 2
  • Калорійність на 100 грамів: 203 ккал
  1. Філе лосося почистіть, додайте лимонний сік, збризніть оливковою олією, сіль, перець, загорніть у фольгу.
  2. Спаржу ретельно помийте, викладіть у тарілку залийте водою, зцідіть воду. Видаліть грубі кінці 2-3 сантиметри, збризніть олією, додайте сіль, перець.
  3. Розігрійте духовку до температури 200 градусів. Деко вистеліть пергаментом, викладіть спаржу та лосось. Відправте запікатись протягом 13 хвилин спаржу, а рибу – 20 хвилин до готовності. Викладіть на тарілку.

Суп з броколі/ Фото Рexels

Суп зі шпинатом та броколі

  • Час: 20 хвилин
  • Порції:
  • Калорійність на 100 грамів: 39 ккал
  1. Броколі помийте, розділіть на суцвіття, відваріть у підсоленому окропі протягом 5 –7 хвилин.
  2. Цибулю, моркву почистіть, наріжте кубиками, обсмажте на пательні з олією до готовності, додайте у броколі, додайте сіль, перець.
  3. Викладіть шпинат, подрібніть блендером до стану пюре. За бажанням додайте вершки.
  4. Викладіть у тарілку. Подавайте з сухариками. Смачного!