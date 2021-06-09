Диетические и полезные блюда на ужин: три домашних рецепта

9 июня 2021 , 17:35
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Источник:

24 канал

Если у вас нет времени готовить. Мы подготовили для вас рецепты вкусных блюд, которые вы можете приготовить на обед или ужин за считанные минуты.

После завершения рабочего дня, у вас нет времени проводить на кухне. Мы предлагаем вам три рецепта вкусных блюд, которые можно приготовить за 20 – 30 минут.

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Если вы следите за своей фигурой, то овощные и диетические блюда вам понравятся. Они не только вкусные, но и полезные и питательные.

Запеченные в духовке кабачки с сыром / Фото F​reepik

Запеченные кабачки с сыром

  • Время: 15 минут
  • Порции: 2 – 3
  • Калорийность на 100 граммов: 53 ккал
Ингредиенты:
– 2 – 3 кабачка;
– 50 граммов сыра;
– 1 яйцо;
– панировочные сухари;
– соль.
  1. Для приготовления блюда тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
  2. Кабачки помойте, очистите, нарежьте ломтиками.
  3. Сыр натрите на крупной терке.
  4. Отдельно в миске взбейте яйцо, отдельно выложите муку и панировочные сухари перемешайте с сыром.
  5. Окуните кабачки в яйцо, муку, в панировочные сухари с сыром.
  6. Противень выстелите пергаментом, выложите кабачки.
  7. Разогрейте духовку до температуры 200 градусов, отправьте запекаться в течение 20 минут.
  8. Выложите на тарелку.

Лосось со спаржей / Фото Рexels​

Лосось запеченный в духовке со спаржей

  • Время: 13 –20 минут
  • Порции: 1 – 2
  • Калорийность на 100 граммов: 203 ккал
Ингредиенты:
– 200 граммов филе лосося;
– пучок спаржи;
– оливковое масло;
– лимонный сок;
– соль,
– перец.
  1. Филе лосося очистите, добавьте лимонный сок, сбрызните оливковым маслом, добавьте соль, перец, заверните в фольгу.
  2. Спаржу тщательно помойте, выложите в тарелку, залейте водой, сцедите воду. Удалите грубые концы 2 – 3 сантиметра, сбрызните маслом, добавьте соль, перец.
  3. Разогрейте духовку до температуры 200 градусов. Противень выстелите пергаментом, выложите спаржу и лосось. Отправьте запекаться в течение 13 минут спаржу, а рыбу – 20 минут до готовности. Выложите на тарелку.

Суп из брокколи / Фото Pexels

Суп со шпинатом и брокколи

  • Время: 20 минут
  • Порции: 4
  • Калорийность на 100 граммов: 39 ккал
Ингредиенты:
– 300 граммов брокколи;
– 30 граммов шпината;
– 1 луковица;
– 1 морковь;
– растительное масло;
– соль;
– перец.
  1. Брокколи помойте, разделите на соцветия, отварите в подсоленном кипятке в течение 5 – 7 минут.
  2. Лук, морковь очистите, нарежьте кубиками, обжарьте на сковороде с маслом до готовности, добавьте в брокколи, добавьте соль, перец.
  3. Выложите шпинат, измельчите блендером до состояния пюре. По желанию добавьте сливки.
  4. Выложите в тарелку. Подавайте с сухариками. Приятного аппетита!
Автор: Євгенія Тугушева