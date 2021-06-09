Диетические и полезные блюда на ужин: три домашних рецепта

Если у вас нет времени готовить. Мы подготовили для вас рецепты вкусных блюд, которые вы можете приготовить на обед или ужин за считанные минуты.

После завершения рабочего дня, у вас нет времени проводить на кухне. Мы предлагаем вам три рецепта вкусных блюд, которые можно приготовить за 20 – 30 минут.

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Если вы следите за своей фигурой, то овощные и диетические блюда вам понравятся. Они не только вкусные, но и полезные и питательные.

Запеченные в духовке кабачки с сыром / Фото F​reepik

Запеченные кабачки с сыром

Время: 15 минут

15 минут Порции: 2 – 3

2 – 3 Калорийность на 100 граммов: 53 ккал

Для приготовления блюда тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. Кабачки помойте, очистите, нарежьте ломтиками. Сыр натрите на крупной терке. Отдельно в миске взбейте яйцо, отдельно выложите муку и панировочные сухари перемешайте с сыром. Окуните кабачки в яйцо, муку, в панировочные сухари с сыром. Противень выстелите пергаментом, выложите кабачки. Разогрейте духовку до температуры 200 градусов, отправьте запекаться в течение 20 минут. Выложите на тарелку.

– 2 – 3 кабачка;– 50 граммов сыра;– 1 яйцо;– панировочные сухари;– соль.

Лосось со спаржей / Фото Рexels​

Лосось запеченный в духовке со спаржей

Время: 13 –20 минут

13 –20 минут Порции: 1 – 2

1 – 2 Калорийность на 100 граммов: 203 ккал

Филе лосося очистите, добавьте лимонный сок, сбрызните оливковым маслом, добавьте соль, перец, заверните в фольгу. Спаржу тщательно помойте, выложите в тарелку, залейте водой, сцедите воду. Удалите грубые концы 2 – 3 сантиметра, сбрызните маслом, добавьте соль, перец. Разогрейте духовку до температуры 200 градусов. Противень выстелите пергаментом, выложите спаржу и лосось. Отправьте запекаться в течение 13 минут спаржу, а рыбу – 20 минут до готовности. Выложите на тарелку.

– 200 граммов филе лосося;– пучок спаржи;– оливковое масло;– лимонный сок;– соль,– перец.

Суп из брокколи / Фото Pexels

Суп со шпинатом и брокколи

Время: 20 минут

20 минут Порции: 4

4 Калорийность на 100 граммов: 39 ккал

Брокколи помойте, разделите на соцветия, отварите в подсоленном кипятке в течение 5 – 7 минут. Лук, морковь очистите, нарежьте кубиками, обжарьте на сковороде с маслом до готовности, добавьте в брокколи, добавьте соль, перец. Выложите шпинат, измельчите блендером до состояния пюре. По желанию добавьте сливки. Выложите в тарелку. Подавайте с сухариками. Приятного аппетита!

– 300 граммов брокколи;– 30 граммов шпината;– 1 луковица;– 1 морковь;– растительное масло;– соль;– перец.