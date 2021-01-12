К вашему вниманию подборка простых и вкусных рецептов салатов с креветками.

Салат с креветками – идеальное блюдо для здорового сбалансированного питания. Креветки содержат много полезных витаминов. Вкусные диетические салаты с креветками и авокадо, яйцом, овощами понравятся всем. Читайте також Как приготовить овощные салаты детокс: домашние рецепты Салат с креветками и авокадо Салат с креветками и авокадо Ингредиенты:

– 200 г креветок (замороженных);

– пучок свежего зеленого салата;

– 1 свежий огурец;

– 1 свежий болгарский перец;

– 1 лимон (сок);

– 1 авокадо;

– 2 ст. л оливкового масла. Для приготовления салата заранее разморозьте креветки, отварите в кастрюле с кипятком. Помойте, почистите от кожуры огурец, от косточек – болгарский перец, нарежьте ломтиками. Авокадо очистите от кожицы, выньте косточку, нарежьте ломтиками. В тарелку выложите салат, креветки, огурец, авокадо, болгарский перец, добавьте соль, масло, сок лимона. Салат с креветками и вареным яйцом Салат з креветками Ингредиенты:

– 150 г креветок (замороженных);

– пучок свежего зеленого салата;

– 1 свежий огурец;

– 1 яйцо;

– 1 лимон (сок);

– петрушка;

– 2 ст. л оливкового масла. Для приготовления салата разморозьте креветки, отварите в кастрюле с кипятком. Отдельно отварите яйцо, очистите от скорлупы, разрежьте на четыре части. Помойте, почистите от кожуры огурец, нарежьте ломтиками. В тарелку выложите салат, креветки, яйцо, огурец, добавьте соль, масло, сбрызните соком лимона, задекорируйте листьями петрушки. Салат с креветками и овощами Салат с креветками и овощами Ингредиенты:

– 100 г креветок (замороженных);

– 1 морковь;

– 1 свекла;

– 1 корень сельдерея;

– 1 красный лук;

– 1 лимон (сок);

– 2 ст. л оливкового масла. Для приготовления салата заранее разморозьте креветки, отварите в кастрюле с кипятком. Помойте, почистите от кожуры свеклу, морковь, лук, сельдерей, нарежьте ломтиками. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите в форму овощи, добавьте соль, масло, отправьте запекаться на 20 минут до готовности. В тарелку выложите запеченные овощи, креветки, добавьте соль, масло, сбрызните соком лимона, задекорируйте листьями петрушки. Приятного аппетита!