Как приготовить диетические салаты с креветками: домашние рецепты
К вашему вниманию подборка простых и вкусных рецептов салатов с креветками.
Салат с креветками – идеальное блюдо для здорового сбалансированного питания. Креветки содержат много полезных витаминов. Вкусные диетические салаты с креветками и авокадо, яйцом, овощами понравятся всем.
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Салат с креветками и авокадо
Салат с креветками и авокадо
- Для приготовления салата заранее разморозьте креветки, отварите в кастрюле с кипятком.
- Помойте, почистите от кожуры огурец, от косточек – болгарский перец, нарежьте ломтиками. Авокадо очистите от кожицы, выньте косточку, нарежьте ломтиками.
- В тарелку выложите салат, креветки, огурец, авокадо, болгарский перец, добавьте соль, масло, сок лимона.
Салат с креветками и вареным яйцом
Салат з креветками
- Для приготовления салата разморозьте креветки, отварите в кастрюле с кипятком. Отдельно отварите яйцо, очистите от скорлупы, разрежьте на четыре части.
- Помойте, почистите от кожуры огурец, нарежьте ломтиками.
- В тарелку выложите салат, креветки, яйцо, огурец, добавьте соль, масло, сбрызните соком лимона, задекорируйте листьями петрушки.
Салат с креветками и овощами
Салат с креветками и овощами
- Для приготовления салата заранее разморозьте креветки, отварите в кастрюле с кипятком.
- Помойте, почистите от кожуры свеклу, морковь, лук, сельдерей, нарежьте ломтиками.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите в форму овощи, добавьте соль, масло, отправьте запекаться на 20 минут до готовности.
- В тарелку выложите запеченные овощи, креветки, добавьте соль, масло, сбрызните соком лимона, задекорируйте листьями петрушки. Приятного аппетита!
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