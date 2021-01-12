До вашої уваги добірка простих і смачних рецептів салатів з креветками.

Салат з креветками – ідеальна страва для здорового збалансованого харчування. Креветки містять багато корисних вітамінів. Смачні дієтичні салати з креветками і авокадо, яйцем, овочами сподобаються усім. Читайте також Як приготувати овочеві салати детокс: домашні рецепти Салат з креветками і авокадо Салат з креветками і авокадо Інгредієнти:

– 200 г креветок (заморожених);

– пучок свіжого зеленого салату;

– 1 свіжий огірок;

– 1 свіжий болгарський перець;

– 1 лимон (сік);

– 1 авокадо;

– 2 ст. л оливкової олії. Для приготування салату заздалегідь розморозьте креветки, відваріть у каструлі з окропом. Помийте, почистіть від шкірки огірок, від кісточок – болгарський перець, наріжте скибочками. Авокадо почистіть від шкірки, витягніть кісточку, наріжте скибочками. У тарілку викладіть салат, креветки, огірок, авокадо, болгарський перець, додайте сіль, олію, сік лимона. Салат з креветками і вареним яйцем Салат з креветками Інгредієнти:

– 150 г креветок (заморожених);

– пучок свіжого зеленого салату;

– 1 свіжий огірок;

– 1 яйце;

– 1 лимон (сік);

– петрушка;

– 2 ст. л оливкової олії. Для приготування салату розморозьте креветки, відваріть у каструлі з окропом. Окремо відваріть яйце, почистіть від шкаралупи, розріжте на чотири частини. Помийте, почистіть від шкірки огірок, наріжте скибочками. У тарілку викладіть салат, креветки, яйце, огірок, додайте сіль, олію, збризніть соком лимона, задекоруйте листям петрушки. Салат з креветками і овочами Салат з креветками і овочами Інгредієнти:

– 100 г креветок (заморожених);

– 1 морква;

– 1 буряк;

– 1 корінь селери;

– 1 червона цибуля;

– 1 лимон (сік);

– 2 ст. л оливкової олії. Для приготування салату розморозьте креветки, відваріть у каструлі з окропом. Помийте, почистіть від шкірки буряк, моркву, цибулю, селеру, наріжте скибочками. Розігрійте духовку до 180 градусів. Викладіть у форму овочі, додайте сіль, олію, відправте запікатись на 20 хвилин до готовності. У тарілку викладіть запечені овочі, креветки, додайте сіль, олію, збризніть соком лимона, задекоруйте листям петрушки. Смачного!