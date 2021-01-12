Як приготувати дієтичні салати з креветками: домашні рецепти
До вашої уваги добірка простих і смачних рецептів салатів з креветками.
Салат з креветками – ідеальна страва для здорового збалансованого харчування. Креветки містять багато корисних вітамінів. Смачні дієтичні салати з креветками і авокадо, яйцем, овочами сподобаються усім.
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Салат з креветками і авокадо
Салат з креветками і авокадо
- Для приготування салату заздалегідь розморозьте креветки, відваріть у каструлі з окропом.
- Помийте, почистіть від шкірки огірок, від кісточок – болгарський перець, наріжте скибочками. Авокадо почистіть від шкірки, витягніть кісточку, наріжте скибочками.
- У тарілку викладіть салат, креветки, огірок, авокадо, болгарський перець, додайте сіль, олію, сік лимона.
Салат з креветками і вареним яйцем
Салат з креветками
- Для приготування салату розморозьте креветки, відваріть у каструлі з окропом. Окремо відваріть яйце, почистіть від шкаралупи, розріжте на чотири частини.
- Помийте, почистіть від шкірки огірок, наріжте скибочками.
- У тарілку викладіть салат, креветки, яйце, огірок, додайте сіль, олію, збризніть соком лимона, задекоруйте листям петрушки.
Салат з креветками і овочами
Салат з креветками і овочами
- Для приготування салату розморозьте креветки, відваріть у каструлі з окропом.
- Помийте, почистіть від шкірки буряк, моркву, цибулю, селеру, наріжте скибочками.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Викладіть у форму овочі, додайте сіль, олію, відправте запікатись на 20 хвилин до готовності.
- У тарілку викладіть запечені овочі, креветки, додайте сіль, олію, збризніть соком лимона, задекоруйте листям петрушки. Смачного!
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