Легкие салаты, способствующие очищению организма в нашей подборке.

Салаты из свежих или запеченных овощей идеально подходит для разгрузки организма, которые насыщают витаминами, микроэлементами, нормализуют обмен веществ и укрепляют иммунитет. SmachnoNews подготовил для вас подборку рецептов. Мы уверены, что такие салаты понравятся всей семье.

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Салат из сырой свеклы и капусты

Салат из сырой свеклы и капусты

Ингредиенты:

– ½ капусты белокочанной;

– 1 морковь;

– 1 яблоко;

– 1 свекла;

– 1-2 ст. л оливкового масла;

– ½ лимона (сок);

– соль, перец.

Помойте, почистите от кожуры свеклу, морковь, яблоко, натрите на крупной терке. Капусту почистите, нарежьте тонкой соломкой, добавьте соль. В миске смешайте капусту со свеклой, морковью, яблоком, добавьте перец, оливковое масло, сок лимона, перемешайте. Выложите на тарелку.

Салат из свеклы

Салат из свеклы

Ингредиенты:

– 2 свеклы;

– 1 яблоко;

– 1 ч. л хрена;

– 1-2 ст. л сока лимона;

– 1-2 ст. л оливкового масла;

– петрушка;

– соль, перец.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Помойте свеклу, заверните в фольгу, запекайте в духовке около часа до готовности. Помойте яблоко, почистите от кожуры, нарежьте ломтиками. Готовую свеклу нарежьте ломтиками, полейте соком лимона, смажьте хреном, добавьте соль, перец, оливковое масло, перемешайте. Выложите на тарелку, задекорируйте листьями петрушки.

Салат из сельдерея и свеклы

Салат из сельдерея

Ингредиенты:

– 2 свеклы;

– 1 лук;

– 2 моркови;

– 1 корень сельдерея;

– 1–2 ст. л яблочного уксуса;

– 1–2 ст. л сока лимона;

– 1–2 ст. л оливкового масла;

– шпинат, петрушка;

– соль, перец, специи.