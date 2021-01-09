Как приготовить овощные салаты детокс: домашние рецепты
Легкие салаты, способствующие очищению организма в нашей подборке.
Салаты из свежих или запеченных овощей идеально подходит для разгрузки организма, которые насыщают витаминами, микроэлементами, нормализуют обмен веществ и укрепляют иммунитет. SmachnoNews подготовил для вас подборку рецептов. Мы уверены, что такие салаты понравятся всей семье.
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Салат из сырой свеклы и капусты
Салат из сырой свеклы и капусты
- Помойте, почистите от кожуры свеклу, морковь, яблоко, натрите на крупной терке.
- Капусту почистите, нарежьте тонкой соломкой, добавьте соль. В миске смешайте капусту со свеклой, морковью, яблоком, добавьте перец, оливковое масло, сок лимона, перемешайте. Выложите на тарелку.
Салат из свеклы
Салат из свеклы
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Помойте свеклу, заверните в фольгу, запекайте в духовке около часа до готовности.
- Помойте яблоко, почистите от кожуры, нарежьте ломтиками.
- Готовую свеклу нарежьте ломтиками, полейте соком лимона, смажьте хреном, добавьте соль, перец, оливковое масло, перемешайте. Выложите на тарелку, задекорируйте листьями петрушки.
Салат из сельдерея и свеклы
Салат из сельдерея
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов. Помойте, почистите, нарежьте кубиками свеклу, морковь, лук, корень сельдерея. Выложите в форму для запекания овощи, добавьте яблочный уксус, масло, соль, перец, специи, накройте фольгой и отправьте запекаться на 30 минут до готовности.
- Выложите на тарелку, задекорируйте листьями шпината и петрушки. Приятного аппетита!
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