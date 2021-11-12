Этот крем-суп входит в пятерку низкокалорийных первых блюд в мире, ведь в 100 граммах помидоров всего 23 килокалории. Итак, вы можете не волноваться за свою фигуру, а смело переходить к приготовлению.
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Рецепт низкокалорийного крем-супа из помидоров
Время: 30 минут
Порции: 4
Приготовление:
- Снимите с помидоров кожицу и перетрите их в однородную массу.
- Нарежьте мелкими кусочками морковь, чеснок, лук и сельдерей.
- Обжарьте нарезанные овощи на разогретой сковородке с маслом в течение 2 – 3 минут.
- Добавьте помидорное пюре к овощам и тушите массу еще 7 минут.
Крем-суп из помидоров / Фото Яны Станишевской
- Если жидкости на сковородке недостаточно – влейте немножко воды или овощного бульона.
- Перелейте всю помидорную массу в чашу блендера и перебейте до однородной консистенции. Сдобрите солью и черным молотым перцем.
- Обжарьте креветки на разогретой сковородке с маслом в течение 1 минуты с каждой стороны.
- Выложите в каждую тарелку с порционным крем-супом креветки, посыпьте сухариками и подавайте к столу. Приятного аппетита!