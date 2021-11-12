Цей крем-суп входить до п'ятірки низькокалорійних перших страв у світі, адже у 100 грамах помідорів всього 23 кілокалорії. Отож, ви можете не хвилюватися за свою фігуру, а сміло переходити до приготування.
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Рецепт низькокалорійного крем-супу з помідорів
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Зніміть з помідорів шкірку та перетріть їх в однорідну масу.
- Наріжте дрібними шматочками моркву, часник, цибулю та селеру.
- Обсмажте нарізані овочі на розігрітій сковорідці з олією протягом 2 – 3 хвилин.
- Додайте помідорове пюре до овочів та тушкуйте масу ще 7 хвилин.
Крем-суп з помідорів / Фото Яни Станішевської
- Якщо рідини на сковорідці недостатньо – влийте трішки води або овочевого бульйону.
- Перелийте всю помідорову масу в чашу блендера та перебийте до однорідної консистенції. Присмачте сіллю та чорний меленим перцем.
- Обсмажте креветки на розігрітій сковорідці з олією протягом 1 хвилини з кожної сторони.
- Викладіть в кожну тарілку з порційним крем-супом креветки, посипте сухариками та подавайте до столу. Смачного!