Диетический крем-суп из помидоров: рецепт блюда на каждый день

12 ноября 2021 , 19:40
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Источник:

инстаграм Яны Станишевской

Вы до сих пор мозгуете, что же такого приготовить, чтобы было быстро и диетически? Яна Станишевская поделилась с читателями на своей странице в инстаграм рецептом полезного крем-супа из помидоров, который придет по вкусу каждому члену семьи.

Этот крем-суп входит в пятерку низкокалорийных первых блюд в мире, ведь в 100 граммах помидоров всего 23 килокалории. Итак, вы можете не волноваться за свою фигуру, а смело переходить к приготовлению.

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Рецепт низкокалорийного крем-супа из помидоров

Время: 30 минут
Порции: 4

Ингредиенты:
– 400 граммов помидоров;
– 1 репчатая луковица;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– 1 морковка;
– немножко сельдерея.
Дополнительно:
– креветки;
– сухарики.

Приготовление:

  1. Снимите с помидоров кожицу и перетрите их в однородную массу.
  2. Нарежьте мелкими кусочками морковь, чеснок, лук и сельдерей.
  3. Обжарьте нарезанные овощи на разогретой сковородке с маслом в течение 2 – 3 минут.
  4. Добавьте помидорное пюре к овощам и тушите массу еще 7 минут.


Крем-суп из помидоров / Фото Яны Станишевской

  1. Если жидкости на сковородке недостаточно – влейте немножко воды или овощного бульона.
  2. Перелейте всю помидорную массу в чашу блендера и перебейте до однородной консистенции. Сдобрите солью и черным молотым перцем.
  3. Обжарьте креветки на разогретой сковородке с маслом в течение 1 минуты с каждой стороны.
  4. Выложите в каждую тарелку с порционным крем-супом креветки, посыпьте сухариками и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак