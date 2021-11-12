Диетический крем-суп из помидоров: рецепт блюда на каждый день

19:40

Вы до сих пор мозгуете, что же такого приготовить, чтобы было быстро и диетически? Яна Станишевская поделилась с читателями на своей странице в инстаграм рецептом полезного крем-супа из помидоров, который придет по вкусу каждому члену семьи.