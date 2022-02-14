Овощной тарт и маринованная фасоль – отличная альтернатива привычным бутербродам. И усилий требуют немного. Разве что фасоль нужно будет замариновать заранее.
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Овощной тарт и маринованная фасоль: рецепт
Время: 2 часа
Порций: 2
Невероятно аппетитно / Фото Cocineros Argentinos
Ингредиенты:
- 300 граммов муки грубого помола;
- 150 граммов вареной чечевицы;
- 75 граммов маргарина;
- щепотка соли;
- вода.
Наполнение:
- 2 репчатые луковицы;
- 1 стебель лука-порея;
- 2 измельченных зубчика чеснока;
- 200 граммов шпината;
- 1 стакан тертой тыквы;
- 4 яйца;
- 2 столовые ложки тертого сливочного сыра;
- 1 столовая ложка растительного масла;
- соль, перец – по вашему вкусу.
Маринованная фасоль:
- 100 граммов фасоли;
- 1 зубчик чеснока;
- петрушка;
- орегано;
- перец чили;
- 2 столовые ложки масла;
- 1½ столовые ложки уксуса;
- ½ репчатой луковицы;
- соль, перец – по вашему вкусу.
Приготовление:
- Смешайте муку и другие ингредиенты для теста в миске, пока не получите влажное тесто, и добавьте семена льна.
- Растяните тесто руками в прямоугольную форму, застеленную пергаментной бумагой, наколите тесто вилкой и выпекайте 10 минут до готовности.
- На сковороде с оливковым маслом обжарьте лук-порей, лук и измельченный чеснок до мягкости.
- Добавьте тыкву, готовьте несколько минут и добавьте шпинат.
- Взбейте яйца и смешайте с обжаренными овощами.
- Выложите смесь овощей на тесто и выпекайте в разогретой духовке при 180 градусах, пока начинка не затвердеет.
Для фасоли:
- Замочите фасоль в воде на ночь. Поменяйте воду и кипятите около часа. Дайте остыть.
- В миску добавьте фасоль, 1 измельченный зубчик чеснока, мелко нарезанную петрушку, орегано, молотый чили и 1 столовую ложку паприки, соль и перец, растительное масло и уксус.
- Оставьте фасоль мариноваться на 2 – 3 часа, а лучше на ночь.
Приятного аппетита!