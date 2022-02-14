Овочевий тарт і маринована квасоля – чудова альтернатива звичним бутербродам. І зусиль вимагають небагато. Хіба що квасолю треба буде замаринувати заздалегідь.
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Овочевий тарт і маринована квасоля: рецепт
Час: 2 години
Порцій: 2
Неймовірно апетитно / Фото Cocineros Argentinos
Інгредієнти:
- 300 грамів борошна грубого помелу;
- 150 грамів вареної сочевиці;
- 75 грамів маргарину;
- дрібка солі;
- вода.
Наповнення:
- 2 ріпчасті цибулини;
- 1 стеблина цибулі-порей;
- 2 подрібнених зубчики часнику;
- 200 грамів шпинату;
- 1 склянка тертого гарбуза;
- 4 яйця;
- 2 столові ложки тертого вершкового сиру;
- 1 столова ложка олії;
- сіль, перець – на ваш смак.
Маринована квасоля:
- 100 грамів квасолі;
- 1 зубчик часнику;
- петрушка;
- орегано;
- перець чилі;
- 2 столові ложки олії;
- 1½ столові ложки оцту;
- ½ ріпчастої цибулини;
- сіль, перець – на ваш смак.
Приготування:
- Змішайте борошно та інші інгредієнти для тіста в мисці, поки не отримаєте вологе тісто, і додайте насіння льону. Розтягніть тісто руками у прямокутну форму, застелену пергаментним папером, наколіть тісто виделкою і випікайте 10 хвилин до готовності.
- На сковороді з оливковою олією обсмажте цибулю-порей, цибулю і подрібнений часник до м’якості.
- Додайте гарбуз, готуйте кілька хвилин і додайте шпинат.
- Збийте яйця і змішайте з обсмаженими овочами.
- Викладіть суміш овочів на тісто і випікайте у розігрітій духовці при 180 градусах, поки начинка не затвердіє.
Для квасолі:
- Замочіть квасолю у воді на ніч. Змініть воду і кип’ятіть близько години. Дайте охолонути.
- У миску додайте квасолю, 1 подрібнений зубчик часнику, дрібно нарізану петрушку, орегано, мелений чилі і 1 столову ложку паприки, сіль і перець, олію та оцет.
- Залиште квасолю маринуватися на 2 – 3 години, а краще на ніч.
Смачного!