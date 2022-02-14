Овощной тарт и маринованная фасоль: обед для тех, кто вечно спешит

14 февраля 2022 , 14:33
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Источник:

Cocineros Argentinos

Как следует подкрепиться среди рабочего дня – крайне вважно! Но время готовки также имеет значение. Предлагаем вам два идеальных блюда к обеду: готовятся они быстро и съедаются с удовольствием.

Овощной тарт и маринованная фасоль – отличная альтернатива привычным бутербродам. И усилий требуют немного. Разве что фасоль нужно будет замариновать заранее.

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Уверены: эти блюда закрепятся в топе вашего меню!

Овощной тарт и маринованная фасоль: рецепт

Время: 2 часа
Порций: 2

Невероятно аппетитно / Фото Cocineros Argentinos

Ингредиенты:

  • 300 граммов муки грубого помола;
  • 150 граммов вареной чечевицы;
  • 75 граммов маргарина;
  • щепотка соли;
  • вода.

Наполнение:

  • 2 репчатые луковицы;
  • 1 стебель лука-порея;
  • 2 измельченных зубчика чеснока;
  • 200 граммов шпината;
  • 1 стакан тертой тыквы;
  • 4 яйца;
  • 2 столовые ложки тертого сливочного сыра;
  • 1 столовая ложка растительного масла;
  • соль, перец – по вашему вкусу.

Маринованная фасоль:

  • 100 граммов фасоли;
  • 1 зубчик чеснока;
  • петрушка;
  • орегано;
  • перец чили;
  • 2 столовые ложки масла;
  • 1½ столовые ложки уксуса;
  • ½ репчатой луковицы;
  • соль, перец – по вашему вкусу.

Приготовление:

  1. Смешайте муку и другие ингредиенты для теста в миске, пока не получите влажное тесто, и добавьте семена льна.
  2. Растяните тесто руками в прямоугольную форму, застеленную пергаментной бумагой, наколите тесто вилкой и выпекайте 10 минут до готовности.
  3. На сковороде с оливковым маслом обжарьте лук-порей, лук и измельченный чеснок до мягкости.
  4. Добавьте тыкву, готовьте несколько минут и добавьте шпинат.
  5. Взбейте яйца и смешайте с обжаренными овощами.
  6. Выложите смесь овощей на тесто и выпекайте в разогретой духовке при 180 градусах, пока начинка не затвердеет.

Для фасоли:

  1. Замочите фасоль в воде на ночь. Поменяйте воду и кипятите около часа. Дайте остыть.
  2. В миску добавьте фасоль, 1 измельченный зубчик чеснока, мелко нарезанную петрушку, орегано, молотый чили и 1 столовую ложку паприки, соль и перец, растительное масло и уксус.
  3. Оставьте фасоль мариноваться на 2 – 3 часа, а лучше на ночь.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська