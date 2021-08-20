Чтобы питаться полезно и одновременно диетически – не обязательно 24/7 есть одну гречку и вареную рыбу. Мы научим вас как готовить вкусные и сытные блюда без ущерба для фигуры.

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Низкокалорийный и питательный пирог из цельнозерновой муки и цуккини (или кабачка) отлично подойдет для обеда или ужина. Также он отлично подойдет и на второй день после приготовления.

Рецепт пирога из цуккини и сыра

Время: 60 минут

60 минут Порции: 6



Пирог с цуккини / Фото из инстаграму Fat Killers

Ингредиенты для теста:

– 200 г цельнозерновой муки;

– 1 куриное яйцо;

– 20 г сливочного масла.

Ингредиенты для начинки:

– 1 кг цуккини или кабачков;

– 200 г сыра Фета;

– 1 куриное яйцо;

– 150 мл молока;

– 15 г сливочного масла;

– 2 ст. л. кукурузной муки;

– зелень на ваш вкус.

Приготовление: