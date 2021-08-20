Чтобы питаться полезно и одновременно диетически – не обязательно 24/7 есть одну гречку и вареную рыбу. Мы научим вас как готовить вкусные и сытные блюда без ущерба для фигуры.
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Низкокалорийный и питательный пирог из цельнозерновой муки и цуккини (или кабачка) отлично подойдет для обеда или ужина. Также он отлично подойдет и на второй день после приготовления.
Рецепт пирога из цуккини и сыра
- Время: 60 минут
- Порции: 6
Пирог с цуккини / Фото из инстаграму Fat Killers
Приготовление:
- Тщательно помойте цуккини, просушите слоем бумажного полотенца. Натрите цуккини на мелкую терку и добавьте соль. Оставьте цуккини отдать сок и слейте его.
- Разогрейте сковородку с оливковым маслом и обжарьте цуккини, пока не испарится лишняя жидкость.
- Натрите сыр на терке.
- Смешайте кукурузную муку, яйцо, молоко, соль и черный молотый перец – взбейте венчиком до однородной консистенции.
- Влейте смесь в сыр и перемешайте. Смешайте смесь с кабачками.
- Для приготовления теста смешайте муку, яйцо и масло. Раскатайте тесто и из его половины сформируйте дно и выложите на противень.
Пирог с цуккини / Фото из инстаграма Fat Killers
- Выложите начинку на тесто.
- Из другой половины раскатайте верх, накройте пирог и смажьте желтком. По желанию посыпьте верх кунжутными семенами.
- Выпекайте пирог в духовке при температуре 250 градусов в течение 40 минут.
- Готовый пирог охладите и выньте из формы. Нарежьте на порционные куски и подавайте к столу. Приятного аппетита!