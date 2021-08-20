Щоб харчуватися корисно та водночас дієтично не обов'язково 24/7 їсти одну гречку та варену рибу. Ми навчимо вас як готувати смачні і ситні страви без шкоди для фігури.
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Низькокалорійний та поживний пиріг з цільнозернового борошна і цукіні (чи кабачка) відмінно підійде для обіду чи вечері. Також він відмінно смакуватиме і на другий день після приготування.
Рецепт пирога з цукіні та сиру
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6
Пиріг з цукіні / Фото з інстаграму Fat Killers
Приготування:
- Ретельно помийте цукіні, просушіть шаром паперового рушника. Натріть цукіні та дрібній тертці та додайте сіль. Залишіть цукіні віддати сік та злийте його.
- Розігрійте сковорідку з оливковою олією та обсмажте цукіні, доки не випарується зайва рідина.
- Натріть сир на тертці.
- Змішайте кукурудзяне борошно, яйце, молоко, сіль та чорний мелений перець – збийте вінчиком до однорідної консистенції.
- Влийте суміш у сир та перемішайте. Змішайте сирну суміш з кабачками.
- Для приготування тіста змішайте борошно, яйце та масло. Розкачайте тісто і з його половини сформуйте дно та викладіть на деко.
Пиріг з цукіні / Фото з інстаграму Fat Killers
- Викладіть начинку на тісто.
- З іншої половини розкачайте верх, накрийте пиріг і змастіть жовтком. за бажанням посипте верх кунжутним насінням.
- Випікайте пиріг в духовці при температурі 250 градусів протягом 40 хвилин.
- Готовий пиріг охолодіть та вийміть з форми. Наріжте на порційні шматки та подавайте до столу. Смачного!