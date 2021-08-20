Щоб харчуватися корисно та водночас дієтично не обов'язково 24/7 їсти одну гречку та варену рибу. Ми навчимо вас як готувати смачні і ситні страви без шкоди для фігури.

Читайте також Легкі салати з куркою – саме для літа: з корейською морквою, динею та овочами гриль

Низькокалорійний та поживний пиріг з цільнозернового борошна і цукіні (чи кабачка) відмінно підійде для обіду чи вечері. Також він відмінно смакуватиме і на другий день після приготування.

Рецепт пирога з цукіні та сиру

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 6

пиріг
Пиріг з цукіні / Фото з інстаграму Fat Killers

Приготування:

  1. Ретельно помийте цукіні, просушіть шаром паперового рушника. Натріть цукіні та дрібній тертці та додайте сіль. Залишіть цукіні віддати сік та злийте його.
  1. Розігрійте сковорідку з оливковою олією та обсмажте цукіні, доки не випарується зайва рідина.
  1. Натріть сир на тертці.
  1. Змішайте кукурудзяне борошно, яйце, молоко, сіль та чорний мелений перець – збийте вінчиком до однорідної консистенції.
  1. Влийте суміш у сир та перемішайте. Змішайте сирну суміш з кабачками.
  1. Для приготування тіста змішайте борошно, яйце та масло. Розкачайте тісто і з його половини сформуйте дно та викладіть на деко.

    пиріг
    Пиріг з цукіні / Фото з інстаграму Fat Killers
  1. Викладіть начинку на тісто.
  1. З іншої половини розкачайте верх, накрийте пиріг і змастіть жовтком. за бажанням посипте верх кунжутним насінням.
  1. Випікайте пиріг в духовці при температурі 250 градусів протягом 40 хвилин.
  1. Готовий пиріг охолодіть та вийміть з форми. Наріжте на порційні шматки та подавайте до столу. Смачного!