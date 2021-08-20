Диетический пирог из цуккини и феты: идеальный легкий ужин, который не испортит вашу фигуру

20 августа 2021 , 12:08
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Источник:

инстаграм Fat Killers

В сезон цуккини и кабачков вы обязательно должны приготовить этот пирог! Он сытный и одновременно диетический, а еще может прекрасно подойти на обед или ужин.

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Низкокалорийный и питательный пирог из цельнозерновой муки и цуккини (или кабачка) отлично подойдет для обеда или ужина. Также он отлично подойдет и на второй день после приготовления.

Рецепт пирога из цуккини и сыра

  • Время: 60 минут
  • Порции: 6


Пирог с цуккини / Фото из инстаграму Fat Killers

Ингредиенты для теста:
– 200 г цельнозерновой муки;
– 1 куриное яйцо;
– 20 г сливочного масла.
Ингредиенты для начинки:
– 1 кг цуккини или кабачков;
– 200 г сыра Фета;
– 1 куриное яйцо;
– 150 мл молока;
– 15 г сливочного масла;
– 2 ст. л. кукурузной муки;
– зелень на ваш вкус.

Приготовление:

  1. Тщательно помойте цуккини, просушите слоем бумажного полотенца. Натрите цуккини на мелкую терку и добавьте соль. Оставьте цуккини отдать сок и слейте его.
  2. Разогрейте сковородку с оливковым маслом и обжарьте цуккини, пока не испарится лишняя жидкость.
  3. Натрите сыр на терке.
  4. Смешайте кукурузную муку, яйцо, молоко, соль и черный молотый перец – взбейте венчиком до однородной консистенции.
  5. Влейте смесь в сыр и перемешайте. Смешайте смесь с кабачками.
  6. Для приготовления теста смешайте муку, яйцо и масло. Раскатайте тесто и из его половины сформируйте дно и выложите на противень.

     
    Пирог с цуккини / Фото из инстаграма Fat Killers
     
  7. Выложите начинку на тесто.
  8. Из другой половины раскатайте верх, накройте пирог и смажьте желтком. По желанию посыпьте верх кунжутными семенами.
  9. Выпекайте пирог в духовке при температуре 250 градусов в течение 40 минут.
  10. Готовый пирог охладите и выньте из формы. Нарежьте на порционные куски и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак