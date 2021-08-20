Диетический пирог из цуккини и феты: идеальный легкий ужин, который не испортит вашу фигуру

В сезон цуккини и кабачков вы обязательно должны приготовить этот пирог! Он сытный и одновременно диетический, а еще может прекрасно подойти на обед или ужин.

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Низкокалорийный и питательный пирог из цельнозерновой муки и цуккини (или кабачка) отлично подойдет для обеда или ужина. Также он отлично подойдет и на второй день после приготовления.

Рецепт пирога из цуккини и сыра

Время: 60 минут

60 минут Порции: 6



Пирог с цуккини / Фото из инстаграму Fat Killers

– 200 г цельнозерновой муки;– 1 куриное яйцо;– 20 г сливочного масла.– 1 кг цуккини или кабачков;– 200 г сыра Фета;– 1 куриное яйцо;– 150 мл молока;– 15 г сливочного масла;– 2 ст. л. кукурузной муки;– зелень на ваш вкус.

Приготовление: