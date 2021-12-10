Да, это не совсем традиционный рецепт пиццы, но он низкокалорийный и не навредит вашей фигуре. Попробуйте приготовить это лакомство, и наслаждайтесь отличным вкусом пиццы.

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Пицца на лаваше

  • Время: 25 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  1. Смешайте сметану с копченой молотой паприкой, добавьте соли и намажьте один лаваш. Другим накройте – так будет вкуснее.
  2. Оставшимся соусом намажьте верхний лаваш.
  3. Поверх лепешек натрите сыр, тонкими кусочками нарежьте моцареллу.

Диетическая пицца на лаваше / Фото из инстаграма

  1. Выложите на пиццу тунец и разрезанные пополам черри.
  1. Обильно посыпьте все рукколой.
  1. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте пиццу 15 – 20 минут.
  1. Готовую пиццу разрежьте на порционные куски и подавайте к столу. Приятного аппетита!

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