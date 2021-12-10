Так, це не зовсім традиційний рецепт піци, але він низькокалорійний та не зашкодить вашій фігурі. Спробуйте приготувати цей смаколик, та насолоджуйтеся відмінним смаком піци.

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Піца на лаваші

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  1. Змішайте сметану з копченою меленою паприкою, додайте солі та змастіть один лаваш. Іншим накрийте – так буде смачніше.
  1. Соусом, що залишився змастіть верхній лаваш.
  1. Поверх коржів натріть сир, тонкими скибками наріжте моцарелу.


Дієтична піца на лаваші / Фото з інстаграму

  1. Викладіть на піцу тунець та розрізані навпіл чері.
  1. Рясно посипте все руколою.
  1. Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте піцу 15 – 20 хвилин.
  1. Готову піцу розріжте на порційні шматки та подавайте до столу. Смачного!

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