Диетический рецепт: готовим пиццу на лаваше с тунцом
10 декабря 2021 , 16:23Читати новину українською
Когда вы "сидите" на диете, обычно хочется чего-то "запрещенного", калорийного. Мы подготовили для вас вкусный рецепт полезной пиццы на лаваше, который вы с легкостью можете приготовить дома.
Да, это не совсем традиционный рецепт пиццы, но он низкокалорийный и не навредит вашей фигуре. Попробуйте приготовить это лакомство, и наслаждайтесь отличным вкусом пиццы.
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Пицца на лаваше
- Время: 25 минут
- Порции: 4
– 2 штуки лаваша/тортильи;
– 30 граммов сметаны;
– 80 граммов тунца;
– томаты черри;
– паприка копченая;
– руккола;
– 50 граммов моцареллы;
– 70 граммов твердого сыра.
Приготовление:
- Смешайте сметану с копченой молотой паприкой, добавьте соли и намажьте один лаваш. Другим накройте – так будет вкуснее.
- Оставшимся соусом намажьте верхний лаваш.
- Поверх лепешек натрите сыр, тонкими кусочками нарежьте моцареллу.
Диетическая пицца на лаваше / Фото из инстаграма
- Выложите на пиццу тунец и разрезанные пополам черри.
- Обильно посыпьте все рукколой.
- Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте пиццу 15 – 20 минут.
- Готовую пиццу разрежьте на порционные куски и подавайте к столу. Приятного аппетита!
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